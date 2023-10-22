Ayasofya Baş İmamı Ay: "Filistin'in parayla satıldığı yalandır"

SAMSUN (İHA) – Samsun'da konuşan Ayasofya Camii Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, " Filistin'i parayla sattılar' diye kardeşlerimizi suçluyorlar. Tarihi gerçeklere hakikatlere tamamen ters olan bir yalandır" dedi.

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen "Ayasofya'dan Mescid-i Aksa'ya Özgür Kudüs, Özgür Aksa" programı Ayasofya Camii Başimam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezinde Filistinli üniversiteli gençler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapılan program, hayatlarını kaybeden Filistinli şehitler ve vatan şehitleri için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüs Camii İmam Hatibi Recep Çaylan tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ile başladı.

"Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı konuşmada, "Tüm kalbimiz ve benliğimizle ruhumuzla Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın yanındayız. Buradan tekrar belirtmek istiyorum ki Kudüs, Mescid-i Aksa bizlerin kırmızı çizgidir ve asla zihinlerimizden çıkarılmamalıdır ki Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır. Mescid-i Aksa İslam'ındır ve Allah'ın izniyle kıyamete kadar ayakta kalacaktır" diye konuştu.

"STK değil TSK zamanıdır"

Selahattin Eyyubi'nin 34. kuşaktan torunu Naim Zalloum ise, "El Halil şehrinde düzenlenen yürüyüşte şöyle bir pankart vardı. 'Ey Abdulhamit'in torunları ordularınızla gelin ve bize yardım edin' diyorlar. Allah razı olsun. Herkes çalışıyor elinden geleni yapıyor. Kudüs'te olsun Gazze'de olsun veya diğer ümmet coğrafyasında olsun. Fakat artık STK'nın (sivil toplum kuruluşları) değil TSK'nın harekete geçme vakti geldi" şeklinde konuştu.

"Aslında İbranicede Jerusalem de barış şehri demektir"

Programda son konuşmayı yapan Ayasofya Camii Başimam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, "Kudüs 3 defa İslam orduları tarafından fethedilmiştir. Fethedildiği zaman diliminde de bir Darüsselam haline gelmiştir. Yani barış yurdu haline gelmiştir. Aslında İbranicede Jerusalem de barış şehri demektir. Aslında insanların gösterdiği adalet ile orası zaten mübarek topraklardır. İnsanlara barış sunar. Orası Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hakk'ın vahyini ilettiği Tur Dağı'nın bulunduğu topraklardır. Ama insanlar tarih içinde burayı zulumat, mezalim şehri haline getirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

"Filistin parayla satılmadı"

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, "Yaptıkları zulümleri ters yüz eden, medya dili ile dezenformasyona tabi tutan bir toplumla karşı karşıyayız. Tarihi olarak genlerindeki bu yalancılık, ters yüz etme şimdi de devam ediyor. Filistin'i parayla sattılar diye kardeşlerimizi suçluyorlar. Tarihi gerçeklere hakikatlere tamamen ters olan bir yalandır. Bunu böyle bize yutturmaya çalışıyorlar. Bu oyuna gelmemeliyiz" dedi. - SAMSUN