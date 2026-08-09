Haberler

Avusturya Şansölyesi Stocker, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Avusturya Şansölyesi Stocker, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 10 Ağustos 2026'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutları, iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel ile küresel meseleler ele alınacak.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, 10 Ağustos 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm veçheleriyle değerlendirilecek; mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansever son yolculuğuna memleketinden uğurlanacak

Ölümüyle milyonları yasa boğan Cansever’in cenaze programı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı

Cumhurbaşkanına tehditler savurmuştu: Ekipler gerekeni yaptı

Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı

Atılan imzalar uykularını fena kaçırdı: İsrail hükümetine acil çağrı
Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Porsuk Çayı kenarında dehşet: Telefonla konuşan adamı suya itti

Kentin kalbini kabus noktası yaptı: Geleni geçeni suya atıyor