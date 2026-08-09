Avusturya Şansölyesi Stocker, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 10 Ağustos 2026'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutları, iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel ile küresel meseleler ele alınacak.
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, 10 Ağustos 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm veçheleriyle değerlendirilecek; mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" dedi.