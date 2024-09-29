Avusturya'da Aşırı Sağcı FPÖ Genel Seçimi Önde Götürüyor

Avusturya'da sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ilk kez bir genel seçimi önde götürürken, oyların yüzde 29,1'ini alarak seçimi kazanması bekleniyor.

Avusturya'da düzenlenen genel seçimde oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesinin ardından oy sayımı başladı. Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi, ilk kez bir genel seçimi önde götürüyor ve oyların yüzde 29,1'ini alarak seçimi kazanması bekleniyor. Başbakan Karl Nehammer'ın partisi Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) oyların yüzde 26,2'sini ve Sosyal Demokratların oyların yüzde 20,4'ünü alacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu seçimi FPÖ'nün kazanması halinde aşırı sağcı parti İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez koalisyon kuracak konuma gelmiş olacak. FPÖ'nün 55 yaşındaki lideri Herbert Kickl, diğer parti liderlerinin altında görev yapmayı reddettiği bir isim olarak bilinirken, Kickl'ın partisinin hükümete liderlik etmek için kenara çekilip çekilmeyeceği henüz bilinmiyor. - VİYANA