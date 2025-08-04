Avustralya'dan Gazze'ye 20 milyon dolarlık insani yardım

Avustralya'dan Gazze'ye 20 milyon dolarlık insani yardım
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Avustralya Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gıda ve tıbbi malzeme sağlayan insani yardım kuruluşlarına 20 milyon Avustralya doları bağışladığını açıkladı. Bakan Penny Wong, yardımın amacının sivillerin yaşadığı açlık ve acının sona ermesi olduğunu belirtti.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde gıda ve tıbbi malzeme sağlayan insani yardım kuruluşlarına 20 milyon Avustralya doları (13 milyon ABD doları) bağış yapıldığı bildirildi.

İsrail'in ablukası nedeniyle açlık krizinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde siviller hayatta kalma mücadelesi veriyor. Avrupa ve Arap ülkelerinin iş birliği ile bölgeye havadan yardım yapılmaya başlanırken, Avustralya'da harekete geçti. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde gıda ve tıbbi malzeme sağlayan insani yardım kuruluşlarına 20 milyon Avustralya doları (13 milyon ABD doları) bağış yapıldığı bildirildi. Açıklamada, bu yeni yardımın "yeni insani koridorların duyurulması" nedeniyle sağlandığını belirtti.

"Gazze'de sivillerin çektiği acı ve yaşadığı açlık sona ermeli"

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong yaptığı açıklamada, "Avustralya, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) bağlayıcı kararları doğrultusunda, İsrail'in Gazze'ye tam ve derhal yardım erişimine izin vermesi yönündeki uluslararası çağrının daima bir parçası olmuştur. Gazze'de sivillerin çektiği acı ve yaşadığı açlık sona ermeli" dedi. - CANBERRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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