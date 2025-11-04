Avustralya, Çin'in Askeri Yığınağına Tepki Gösterdi

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles "Indo Pacific 2025" denizcilik savunma ve ticaret fuarının açılışında yaptığı açıklamada, "Bugün dünyanın en büyük askeri yığınağını Çin yapıyor. Bunun herhangi bir stratejik güvence verilmeden yapılması Avustralya ve beraberindeki birçok ülkeye bir yanıt verilmesini gerektiriyor" dedi.

Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen "Indo Pacific 2025" adlı denizcilik savunma ve ticaret fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, fuarın açılışında konuşma yaptı. Marles konuşmasında, Avustralya ile Çin arasında bölgede yükselen tansiyona dikkat çekerek, Pekin yönetiminin "dünyadaki en büyük askeri yığınağı" gerçekleştirdiğini belirtti. Avustralyalı Bakan, ülkesinin Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nden geçen ticaret yollarının yanı sıra açık deniz yollarının ülkesinin ulusal çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve Avustralya Donanması'nın söz konusu deniz yollarının güvenliğini sağlamak üzere faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Ancak, Çin'in askeri yığınağının bu askeri faaliyetleri giderek daha da zorlaştırdığının altını çizen Marles, "Açıkçası bu iş oldukça zorlu ve giderek daha da riskli bir hale geliyor. Bugün dünyanın en büyük askeri yığınağını Çin yapıyor. Bunun herhangi bir stratejik güvence verilmeden yapılması Avustralya ve beraberindeki birçok ülkeye bir yanıt verilmesini gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Avustralya Donanması'nın güçlendirilmesi

Marles açıklamasında ayrıca, Avustralya'nın "daha kapsamlı, ölümcül ve uzun menzilli bir donanmaya" sahip olmak için askeri harcamalarını artırdığını ifade etti. Söz konusu harcamalar kapsamında Japonya'dan yeni fırkateynler satın alınması, ABD merkezli Anduril şirketi ile insansız denizaltı araçları geliştirilmesi ve Hint Okyanusu'na bakan tersanelerin genişletilmesi öngörülüyor.

Avustralya, ABD ve İngiltere ile AUKUS adlı güvenlik ortaklığı çerçevesinde ortak nükleer denizaltı geliştirmeye hazırlanırken düzenlenen etkinliğe ABD, Japonya, Filipinler, Singapur ve Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkeden donanma ve sahil güvenlik komutanı da katılıyor. Fuar, 6 Kasım'a kadar açık kalacak.

Fuar açılışında protesto düzenlendi

İsrailli şirketlerinde yer aldığı fuarın açılışında aralarında Filistin destekçilerinin de bulunduğu yaklaşık 100 göstericiler protesto düzenledi. Polis, çıkan olaylarda göstericilere biber gazı ile müdahale edildiğini ve 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. - SİDNEY