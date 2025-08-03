Avukatı, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verdi

Avukatı, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verdi
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mesut Özer'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Özer, Demirtaş'ın önümüzdeki ay tahliye edilebileceğini söyledi.

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mesut Özer yaptığı açıklamada Demirtaş'ın önümüzdeki ay tahliye edilebileceğini söyledi.

TBMM'de komisyon tartışmaları süren sürece de değinen Özer, bu defa iktidar ve MHP cephesinin de çözüme destek verdiğini söyledi.

"KOMİSYON SÜREÇTE ÖNEMLİ BİR ROL ALACAK"

TBMM'de kurulacak komisyonun süreç kapsamında gerekli yasaları değiştirme ve düzenlemeye hazırlandığını kaydeden Özer, üyelerinin Kürt tarihi ve sorunları hakkında iyi bir birikime sahip olduğunu söylediği komisyonun süreçte önemli bir rol alacağını kaydetti.

Sürecin, önceki çözüm sürecinden farklı koşullarda hayata geçirildiğini öne süren Mesut Özer, "Bu kez MHP lideri Devlet Bahçeli ve iktidardakiler de sürece destek veriyor ve Kürt sorununun kökten çözülmesi gerektiğinin farkındadırlar" dedi.

DEMİRTAŞ İÇİN TARİH VERDİ

Tutuklu siyasetçilerin durumuna da değinen avukat Özer, taleplerin öncelikle hukuk ve anayasa açısından hayata geçirilmesi, barış sürecinin başarıya ulaşmasının ardından af kararı alınması gerektiğini ifade etti. Mesut Özer, bu kapsamda Selahattin Demirtaş'ın eylül ayında tahliye edilebileceğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet KERİM:

Teğmenleri cezalandıran islamcı teröristler bebek katili teröristlerin kucağında inmiyor

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Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

Halen tarihten bahsediliyor selonun ne suçu varki çoktan çıkması lazimdi

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