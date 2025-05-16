Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Yapay Zeka Şaşırttı

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Yapay Zeka Şaşırttı
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Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nde liderlerin bebeklik görüntüleriyle 'Arnavutluk'a hoş geldiniz' demesi dikkat çekti. Tiran'da düzenlenen açılışta yapay zeka kullanılarak tarihe damga vuran şahsiyetlerin fotoğrafları da sergilendi.

Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi'nin açılışında zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile çalışması sonucu bebeklik görüntüleriyle "Arnavutluk'a hoş geldiniz" demeleri dikkat çekti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi gerçekleştiriliyor. Zirve kapsamında Avrupa'nın 27 ülke lideri zirve için Tiran'da bir araya geliyor. Liderler zirve öncesinde Tiran'da Opera binasında zirve açılışına katıldı. Açılış töreninde zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile çalışması sonucu bebeklik görüntüleriyle "Arnavutluk'a hoş geldiniz" demeleri dikkat çekti. Bazı liderler görüntüler karşısında gülümserken bazıları ise ciddiyetini korudu. Bu gösterinin ardından ise yine yapay zekanın yardımıyla yapılan bir gösteride Arnavutluk tarihinde önemli katkıları bulunan bazı tarihi şahsiyetlerin fotoğraflarına yer verildi. Ardından Arnavutluk'un bazı öne çıkan halk dansları sergilendi. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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