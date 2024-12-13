Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü DEM Parti'yi Ziyaret Etti

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyet, Dem Parti'yi ziyaret etti.

Amor, DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatımoğulları Oruç ile Tuncer Bakırhan, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Ebru Günay ile Berdan Öztürk ve görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarıyla görüştü.

Basına kapalı görüşme yaklaşık bir saat sürdü.