Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü DEM Parti'yi Ziyaret Etti
Nacho Sanchez Amor ve heyeti, DEM Parti Genel Merkezi'nde parti yöneticileri ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarıyla gizli bir görüşme gerçekleştirdi.
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyet, Dem Parti'yi ziyaret etti.
Amor, DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatımoğulları Oruç ile Tuncer Bakırhan, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Ebru Günay ile Berdan Öztürk ve görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarıyla görüştü.
Basına kapalı görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Politika