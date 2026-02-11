Haberler

Avrupa Parlamentosu, iltica başvurularının hızlı değerlendirilmesini amaçlayan düzenlemeleri kabul etti

Avrupa Parlamentosu, iltica başvurularının hızlı değerlendirilmesini amaçlayan düzenlemeleri kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Parlamentosu, iltica başvurularının hızlandırılması ve 'güvenli menşe ülkeler listesi'nin oluşturulması için düzenlemeleri kabul etti. Bangladeş, Kolombiya, Mısır gibi ülkelerden gelen başvurulara öncelik verilecek.

AVRUPA Parlamentosu, iltica başvurularının daha hızlı değerlendirilmesini amaçlayan ve 'güvenli üçüncü ülke' uygulaması ile Avrupa Birliği genelinde 'güvenli menşe ülkeler listesi' oluşturulmasını öngören düzenlemeleri kabul etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda dün yapılan oylamalarda, Avrupa Birliği (AB) iltica prosedürlerinde değişiklikler onaylandı. AB genelinde bir 'güvenli menşe ülkeler listesi' oluşturulması 184'e karşı 408 oyla kabul edilirken, 'güvenli üçüncü ülke' konseptinin uygulanmasına ilişkin düzenleme ise 226'ya karşı 396 oyla parlamentodan geçti. Yeni düzenlemeyle oluşturulacak AB çapındaki listeye göre; Bangladeş, Kolombiya, Mısır, Kosova, Hindistan, Fas ve Tunus vatandaşları için iltica süreçlerinin hızlandırılacağı kaydedildi. Bu ülkelerden gelen başvuru sahiplerinin ise ülkelerine geri gönderilmeleri halinde ciddi bir zulüm veya zarar görme riski taşıdıklarını kanıtlamalarının gerekeceği bildirildi.

AB'ye katılım sürecindeki aday ülkeler de prensip olarak 'güvenli menşe ülke' kabul edilecek. Ancak silahlı çatışma, vatandaşlarının AB genelinde yüzde 20'nin üzerinde iltica kabul oranına sahip olması veya temel hak ihlalleri nedeniyle ekonomik yaptırım uygulanması gibi istisnai durumlarda bu kuralın işlemeyeceği aktarıldı. 'Güvenli üçüncü ülke' uygulamasının geçerli olması için başvuru sahibinin o ülkeyle aile bağları, daha önce orada bulunma, dil veya kültürel bağlar gibi bir bağlantısının olması, AB'ye gelirken bu ülkeden transit geçmesi ve orada koruma talep etme imkanının bulunması ya da sığınmacıların kabulüne ilişkin ikili veya çok taraflı bir anlaşmanın varlığı şartlarından en az birinin aranacağı kaydedildi. Refakatsiz çocukların ise bu uygulamanın dışında tutulacağı vurgulandı.

Öte yandan, düzenlemelerin ve yüzde 20'nin altında iltica kabul oranına sahip ülke vatandaşları için hızlandırılmış sınır prosedürlerinin, AB iltica mevzuatının tam olarak yürürlüğe gireceği Haziran 2026'dan önce erken uygulamaya konulabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net

Yeni İçişleri Bakanı'nın sokak köpekleri konusunda tavrı net
Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiçbiri yanına gitmedi

Bomba Ali Yerlikaya detayı: AK Partili vekiller yanına gitmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu

İşte futbol bu! Dünya devini devirerek Inter'in rakibi oldular
Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu

AK Partili isimden atama kararına çarpıcı yorum: Bu ilk kez oluyor
Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar

Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar
İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu

İşte futbol bu! Dünya devini devirerek Inter'in rakibi oldular
Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu

İşte Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in yerine geçen isim
Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

Teknoloji devinde şok! Üretim duracak, çalışanlar işten çıkarılıyor