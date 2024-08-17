Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu'nun Cenazesi Defnedildi

Sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 58 yaşındaki eski Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı ve Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu'nun cenazesi, Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Ömeroğlu'nun cenaze törenine AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar katıldı. - ANKARA