Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli grev yapan işçilerle tartıştı: Kes lan sesini

Avcılar Belediyesi işçileri, yaklaşık 4 aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev başlattı. Önceki gün Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin grev yapan işçilerin bulunduğu alana gitmesi ile ortalık bir anda karıştı.

"KES LAN SESİNİ, KES"

Yaklaşık bin 200 işçinin katıldığı eylemde işçilerle tartışan Başkan Hançerli, "Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin" diyen alandaki bir kişiye "Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma" sözleriyle çıkıştı.

"SEN KES LAN, SEN KİMSİN"

Başkan Hançerli'nin hışmına uğrayan işçi de kendisine yönelik hakaretlere "Sen kes lan, sen kimsin" diyerek karşılık verdi.