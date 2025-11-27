Haberler

Av. Yücel Önder: 11. yargı paketi eşitsizliği gideriyor

Av. Yücel Önder: 11. yargı paketi eşitsizliği gideriyor

Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Avukat Yücel Önder, TBMM'ye sunulan ve 55 bin mahkuma tahliye imkânı getiren 11. Yargı Paketi'ni değerlendirdi. Önder, düzenlemenin önceki paketteki eşitsizliği giderdiğini vurgulayarak infaz rejiminin tüm suç tiplerinde sadeleştirilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM'ye sunulan 11. Yargı Paketi, denetimli serbestliği 3 yıl öne çeken düzenlemesiyle büyük yankı uyandırdı. Paketin af değil "koşullu salıverme" niteliğinde olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin ilk etapta 55 bin mahkumu ilgilendirdiğini açıkladı. Avukat Yücel Önder, yayında paketin hukuki boyutunu değerlendirdi.

"11. YARGI PAKETİ EŞİTSİZLİĞİ GİDİRMİŞTİR"

Avukat Yücel Önder, düzenlemenin en önemli yönünün önceki yargı paketindeki eşitsizliği ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Önder, "11. Yargı Paketi'nin en önemli özelliği daha önce çıkan yargı paketindeki eşitsizliği gidermektir" diyerek infaz sisteminin bütüncül bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"YENİ DÜZENLEMELERDE SUÇ AYRIMI YAPILABİLİYOR"

Paketin niteliğini değerlendiren Önder, "Yeni bir yasal düzenleme yapıldığı zaman suç ayrımı yapılabiliyor" sözleriyle Meclis'in her yeni düzenlemede suç tiplerine göre farklı infaz rejimleri oluşturma hakkı olduğunu vurguladı. Bu durumun önceki paketlerde tartışma yarattığını da ekledi.

"HER SUÇA GÖRE FARKLI İNFAZ REJİMİ DÜZENLENEBİLİYOR"

Meclis'in infaz sistemi üzerinde geniş bir takdir yetkisine sahip olduğunu hatırlatan Önder, "Meclis, paketi düzenlerken suç ayrımına gidip her suça göre farklı bir infaz rejimi düzenleyebiliyor" diyerek karar süreçlerinin hukuki dayanağını açıkladı.

"İNFAZ TÜM SUÇ TİPLERİNDE SADELEŞTİRİLMELİ"

İnfaz sisteminin karmaşık yapısına değinen Önder, "İnfazı sadeleştirip bütün suç tiplerine aynı infazı uygulamak gerekiyor" diyerek gelecekte infaz sisteminde daha net ve eşitlikçi bir yapıya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Melis Yaşar
Haberler.com / Politika
