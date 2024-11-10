Üye Girişi
Haberler

Av. Emir Abbas Gürbüz: Türkiye'ye 'İsrail ile kavga etme' teklifi sunulabilir"

Av. Emir Abbas Gürbüz: Türkiye'ye 'İsrail ile kavga etme' teklifi sunulabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Atlantik Konseyi Genel Sekreteri Emir Abbas Gürbüz Haberler.com YouTube kanalının konuğu oldu. ABD Başkanlık seçimini değerlendiren Gürbüz, önümüzdeki dönemde ABD'nin Orta Doğu ve Türkiye politikasının nasıl olacağını da yorumladı.

ABD'de yapılan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris karşısında ipi göğüsleyerek ABD'nin 47. Başkanı oldu. Türk Atlantik Konseyi Genel Sekreteri Av. Emir Abbas Gürbüz Trump'ın zaferini yorumladı.

"ABD'NİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ İRAN TEHDİDİ"

" Türkiye'nin önüne ' İsrail'le kavga etme' teklifi sunulabilir" diyen Gürbüz, sözlerine şöyle devam etti;

"ABD'nin Orta Doğu'da herhangi bir planı yoksa Türkiye herhangi bir müttefik olarak kalır. Ancak Trump yönetiminin Orta Doğu'daki birinci önceliği İran tehdidine karşı blok oluşturulması olacak. Burada da Türkiye'ye ' İsrail ile kavga etme, İran'a karşı İsrail'in yanında dur." seçeneğinin sunulacağını düşünüyorum. Tabii ki bu doğrudan doğruya İsrail ile ilişkilerin bir anda iyiye gitmesi anlamına gelmiyor.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Politika
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

Milyonların kilitlendiği Erdoğan başkanlığındaki zirve başladı

 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi

Tepkilerin odağındaki belediyeden 10 Kasım ayıbına ilişkin açıklama

 Güvercin kümesini depoya çevirip tatlı üreten işletmeye baskın

Güvercin kümesini depoya çevirip pisliğin içinde tatlı üretmişler
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta goller peş peşe

Kıran kırana maçta goller peş peşe! Tempo inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olivier Ntcham kimdir, kaç yaşında ve nereli? Olivier Ntcham hangi takımlarda oynadı? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle 10 Kasım! ATV Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 8. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 10 KASIM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Galatasaray - Samsunspor maçından kareler! Galatasaray - Samsunspor maçından unutulmaz anlar… Victor Osimhen kaç golü var? GS-Samsunspor maç golleri izle! Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Samsunspor maç sonucu! Galatasaray- Samsunspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Samsunspor maç özeti! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.