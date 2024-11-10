Av. Emir Abbas Gürbüz: Türkiye'ye 'İsrail ile kavga etme' teklifi sunulabilir"

ABD'de yapılan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris karşısında ipi göğüsleyerek ABD'nin 47. Başkanı oldu. Türk Atlantik Konseyi Genel Sekreteri Av. Emir Abbas Gürbüz Trump'ın zaferini yorumladı.

"ABD'NİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ İRAN TEHDİDİ"

" Türkiye'nin önüne ' İsrail'le kavga etme' teklifi sunulabilir" diyen Gürbüz, sözlerine şöyle devam etti;

"ABD'nin Orta Doğu'da herhangi bir planı yoksa Türkiye herhangi bir müttefik olarak kalır. Ancak Trump yönetiminin Orta Doğu'daki birinci önceliği İran tehdidine karşı blok oluşturulması olacak. Burada da Türkiye'ye ' İsrail ile kavga etme, İran'a karşı İsrail'in yanında dur." seçeneğinin sunulacağını düşünüyorum. Tabii ki bu doğrudan doğruya İsrail ile ilişkilerin bir anda iyiye gitmesi anlamına gelmiyor.