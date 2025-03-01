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Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası terör örgütü PKK ateşkes ilan etti. Ateşkes açıklamasında yer alan, "Abdullah Öcalan'ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerekir. Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

Pkk elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütüne yönelik tarihi çağrı yapmıştı. "Bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" diyen Öcalan, "Pkk ömrünü tamamladı" demiş, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısında bulunmuştu.

GELİŞMELER PKK'NIN ANLAM YOKSUNLUĞUNA YOL AÇTI

Öcalan'ın, 25 Şubat 2025 tarihli "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı mektubu şöyle: "PKK, tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20'nci asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur. Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.

TÜM GRUPLARA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir. Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.

KONGRENİZİ TOPLAYIN VE KARAR ALIN

Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın, tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir."

PKK: ATEŞKES İLAN EDİYORUZ

Öcalan'ın bu çağrısı sonrası Kandil açıklamasında "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.

Öte yandan; Terör örgütü PKK yaptığı açıklamada, örgütü feshe yönelik kongreyi de toplamak için hazır olduklarını belirtti.

Örgütün açıklamasındaki şartlar:

  • Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Fakat başarı için demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.
  • Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır.
  • Parti kongresini toplamak için hazırız. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için Öcalan'ın bizzat yönetmesi gerekir.
  • Abdullah Öcalan'ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerekir. Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz."
Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMurat ERDEM:

AKgodoşlar yinemi kandırıldınız. ????

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Haber YorumlarıAli Sekerci:

Ne satır arasi besbelli apo çıkacak meclise girecek HDP nin başına geçecek özerklik verilecek sağır sultan bunu biliyor tüm dünya

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

şehit ailelerinin yüzüne bakamayacak durumdasınız ak belalar şehitlerin kanı yerde kaldı

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Ak belalara oy yok

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Haber Yorumlarıhüsni Kaya :

"fiziki özgürlük" yani serbest bırakın deniyor. Arkadaş o zaman biz yendik mi yenildik mi?

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

aha buyrun. şimdi ne diyeceksiniz troller?

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Haber Yorumları29w967bvtj:

Ülkenin tapusunu da üstlerine yapalım mı vay awk düştüğümüz hale bakın ya

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Haber YorumlarıLokman Babacan:

Türkiye PKK teslimmi oldu şimdi

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Haber Yorumlarıemin gül:

Ümit Özdağ içeride, apo dışarıda olacak desene bu şartlara göre. Ümit Özdağ sen ne büyük adamsın, birileri köşeye sıkışmamak için seni içeri attırttı adamlarına

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

ateşkes mi oğlum adamlar inlerinden çıkamıyor başka ne yapacaklar

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