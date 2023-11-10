Atatürk'ün Vefatının 85. Yılı Malatya'da Törenle Anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yıl dönümünde Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile askeri ve mülki erkan katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve sonrasında İstiklal Marşı okunmasının ardından Malatya Valisi Ersin Yazıcı Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı. Anıt önündeki törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Kongre ve Kültür Merkezine geçerek burada Atatürk fotoğraflarının bulunduğu resim sergisi ziyaret gezdi. Daha sonra program kongre ve kültür merkezi konferans salonunda düzenlenen anma programı ile sona erdi. (DHA)