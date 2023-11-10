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Atatürk'ün ölüm yıl dönümü törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde çelenk sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, şiirlerin okunması ve ödül töreni gibi etkinlikler gerçekleştirildi.