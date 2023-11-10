Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Tekirdağ'da törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, Tekirdağ'ın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca öğrencilerin hazırladığı drama gösterisi ve oratoryo sunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında, Tekirdağ'ın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Şarköy ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitim Merkezi'nde devam eden törende şiir okundu, öğrencilerinin hazırladığı "Atatürk'e Veda" adlı drama gösterisi canlandırıldı.

Çorlu ilçesinde Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Enis Sülün Konferans Salonu'nda devam eden programda okullarda yapılan şiir ve komposizyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk'ün hayatı konulu oratoryo sunuldu.

Hayrabolu ilçesinde belediye önünde düzenlenen törende Kaymakam Eyüp Fırat, Garnizon Komutanı Albay Tufan Yaman ve Belediye Başkanı Osman İnan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.