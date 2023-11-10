Haberler ›› Politika ›› Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Şanlıurfa'da törenlerle anıldı

Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Şanlıurfa'da törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında, Şanlıurfa'nın Halfeti ve Suruç ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde çelenk bırakma, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve öğrenciler tarafından şiirler okunması gibi etkinlikler gerçekleştirildi.