Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Şanlıurfa'da törenlerle anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında, Şanlıurfa'nın Halfeti ve Suruç ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde çelenk bırakma, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve öğrenciler tarafından şiirler okunması gibi etkinlikler gerçekleştirildi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında, Şanlıurfa'nın Halfeti ve Suruç ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Halfeti Kaymakam Zikrullah Erdoğan ve Belediye Başkan vekili Mahmut Gökçek Atatürk anıtına çelenk bırak.
Tören alanında bulunanlar ile çevredeki vatandaşlar saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle beraber saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.
Gençlik Merkezinde devam eden törende, öğrenciler tarafından günün anlan ve önemini belirten şiirler okundu.
Suruç
Suruç ilçesinde Cumhuriyet meydanında gerçekleşen törende, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş Atatürk anıtına çelenk surdu.
Tören alanında bulunanlar ile çevredeki vatandaşlar saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle saygı duruşunda bulundu.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçedeki tören, Suruç Öğretmenevinde devam etti.
Törene, Suruç Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Fatih Özkılıç, Suruç İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Suruç İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.