Atatürk'ün ölüm yıl dönümü İstanbul'da törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85. yıl dönümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Saraçhane binasının önünde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde saat 09.05'te tüm yurtta olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde de anıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve İBB personelinin katılımıyla Saraçhane binasındaki Atatürk büstü önünde anma töreni gerçekleştirildi. Büste çelengin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı yarıya indirildi. Şeref Özel Defteri ise İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy tarafında imzalandı.

"FİKİRLERİ VE LİDERLİĞİ BİZLERE REHBER OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Aksoy şeref defterine yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde sonsuz sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum. Onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bugün 100 yaşında. Cumhuriyetimizi daha nice yüzyıllar boyu yaşatmaya, Atatürk'ün izinde, aklın ve bilimin ışığında çok daha aydınlık yarınlara taşımak için çalışmaya söz veriyoruz.

Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının yıllar süren işgalden kurtardığı İstanbul'a hizmet etmek bizim için büyük bir onur. Bu onurlu görevi yerine getirirken onun idealleri, fikirleri ve liderliği bizlere rehber olmaya devam ediyor.

Sevgili Atam; Bu topraklara diktiğin Cumhuriyet ağacı 100 yıldır dimdik ayakta ve her geçen gün güçlenerek dalları geleceğe uzanıyor. Aziz hatıran önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum."

Tören sonrası Atatürk büstüne İBB personeli tarafından karanfiller bırakıldı.