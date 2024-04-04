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Atatürk'ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal'a belediye başkanı oldu

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vatandaşı dinlerken çekilen fotoğrafındaki yurttaşın torunu CHP'den Tokat Turhal ilçesine belediye başkanı oldu. CHP lideri Özgür Özel fotoğrafın hikayesini anlattı.

ÖZGÜR ÖZEL DUYURDU

31 Mart yerel seçimlerinde Tokat'ın Turhal ilçesinde CHP'nin adayı Mehmet Erdem Ural oyların yüzde 40.95'ini alarak en yakın rakibi AKP'li adaya 5 bin 362 oy fark atmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de katıldığı 'Yeni Bir Sabah' programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Özel, Atatürk'ün fotoğrafını göstererek o fotoğrafın hikayesini anlattı; "Atatürk'e derdini anlatan vatandaşın torunu Mehmet Erdem Ural, vatandaşın derdini dinleyip sorunlarını çözmek için Turhal'in Belediye Başkanı oldu."

"31 MART'TA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI"

Özel, Mehmet Erdem Ural'ın CHP'nin yeni Turhal Belediye Başkanı seçildiğini açıklarken, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti.

Atatürk'ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal'a belediye başkanı oldu

MEHMET ERDEM URAL KİMDİR?

Mehmet Erdem Ural, 1981 yılında Tokat'ın Turhal ilçesinde doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Çankaya Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'nden mezun olan Ural, iş dünyasında aktif rol aldı ve Turhal Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. Evli ve üç çocuk babası olan Ural, ayrıca Atatürk'ün ünlü fotoğrafındaki yurttaşın torunu olarak da biliniyor.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Mustafa Kemal Atatürk Turhal Tokat Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

haksız mıyım:

zavallı adam bir deri bir kemik kalmış görünüyor.torunu da maşallah iyice besili görünüyor. doğru ama, 1930lar kıtlık zamanıydı

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veli İdi:

Ampül ya:)) tam ampül.

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