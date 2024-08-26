'Atatürk'ün adını anmıyorlar' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Çanakkale Zaferi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi milli gün ve bayramlarda yayınladığı mesajlarda ve kuruma bağlı camilerdeki Cuma hutbelerinde Atatürk'ün adının anılmaması tepki çekiyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adeta ezber bozdu.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAŞTA OLMAK ÜZERE..."

Erbaş, Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajda "Bu toprakları bizlere vatan kılan zaferlerimizden #MalazgirtZaferi'nin 953'üncü yıldönümü ve 30 Ağustos Zaferimizin vesilesi #BüyükTaarruz'un 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyarak nice destanlar yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Aziz emanetleri ve muazzez hatıraları kıyamete kadar her daim yaşayacaktır. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi.

İşte Ali Erbaş'ın o paylaşımı;