Atatürk Havalimanı polemiği sürüyor! Bakan Kurum'dan, "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na sert yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, dün akşam canlı yayında Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Millet Bahçesi'ne çevrilmek üzere çalışmaların başlatıldığı Atatürk Havalimanı'ndaki durum, siyasilerin tartışmaların odağı olunca Kurum da bu konudaki söylemlere açıklık getirdi.

"ATATÜRK İSTİSMARI YAPIYORLAR"

Kuruma, "Dünyanın en güzel havalimanlarından birini yapıyorsunuz, 132 bin ağaç dikiyorsunuz. Muhalefet buna karşı çıkıyor. Dün Gezi'de bir tane ağaç kesildi diye karşı çıkan CHP zihniyeti, buraya 132 bin ağaç dikiyoruz, buna da karşı çıkıyor. Eleştirmek en doğal hakkınız ama proje yapmazsanız hata da yapmazsınız. Biz kaldırımda türkü söyleyerek gezmiyoruz. Otobanın ortasında gidiyoruz, gürültüleri duyuyoruz, onlardan etkilenmeden gidiyoruz. İş yaparken hata da yapabilirsiniz. Biz iş yapıyoruz, üretiyoruz, milletimize sözümüzü tutuyoruz, Marmaray, Osmangazi dedik bitirdik. 81 ile üniversite dedik bitirdik. Şimdi Atatürk istismarı yapıyorlar. Gazi Mustafa Kemal'in adını ağzına almayanlar şimdi bize Atatürk istismarı yapıyorlar. AKM'ye Atatürk ismi koyan biz değil miyiz? Paralara İnönü'nün resmini kim koydu?" ifadelerini kullandı.

"BURADAKİ PİSTİMİZİN BİR TANESİ DURUYOR"

Havaalanındaki pistlerden birinin acil durumlar için kalacağını söyleyen Bakan, "Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucumuzu, ilk cumhurbaşkanımızın ismini 20 yıllık AK Parti iktidarı olarak nereden kaldırdık? Atatürk'ü, ecdadımızı başımızın üstünde tuttuk. Bu istismarın üstünden kimse kazanamaz. Milletimizin değerleri üzerinden bir şey yapmayalım. Biz Ankara'da Cumhuriyetimizin kuruluş aşamasında yapılmış bütün binaları koruduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ağzınıza alamayacaksınız, sonra gelip, projemizi eleştirmeye kalkacaksınız. Biz Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapıyoruz. Pistimizin bir tanesi duruyor. Afet anında uçaklar inecek. Orada pandemi hastanesi yaptık. Ambulans ve uçaklar buraya hizmet verecek. Allah göstermesin olası bir afet anında pistimiz hizmet verecek. Burada Atatürkümüzün ismi hem millet bahçesi hem de Atatürk havalimanı olarak devam ediyor zaten. Biz buranın ismini değiştirdik demedik ki. Maalesef belli değerlerimiz üzerinden bu siyaseti yapmayı bırakmalıyız. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını, şanını koruyoruz. Her yerde yaşatmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

"ELEŞTİREBİLİRSİNİZ AMA BU KADARINI DA YAPAMAZSINIZ"

CHP liderinin havaalanı bölgesinin ranta açılacağı iddialarını da yalanlayan Kurum; "Sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki 'Burayı ranta açacaklar, Atatürk Havalimanı yıkılıyor, buralar Katarlılara satılacak. Burayı yıktırmayız, yapanı tehdit ederiz, efendim hesap soracağız' Ya böyle bir söylem var mı? Eleştirebilirsiniz ama bu kadar yapamazsınız. Halkın beğenisine sunulmuş, halk beğenmiş projeyi." şeklinde konuştu.

"İMAMOĞLU BİZE DANIŞIYOR MU?"

Kurum, kendisine sosyal medya hesabından "Bana sormadılar" şeklindeki eleştirilerine ise şöyle yanıt verdi: "Ekrem İmamoğlu 'Efendim bana bu sorulmadı' Peki ben soruyorum, biz sizin çeşmelerinize bir şey diyor muyuz? Biz sizin dikey bahçelerimizi sökmenize bir şey diyor muyuz? Siz bize danışıyor musunuz? Kendisi yapıyor. Sizin dikili bir ağacınız olmayacak, söyledikleriniz yapmayacaksınız bizim üzerimizden eleştirmeye kalkacaksınız! Nereden buluyorsunuz bu yetkiyi?"