Ataşehir Belediyesi'nden 'Yolsuzluk' İddialarına İlişkin Açıklama

Ataşehir Belediyesi, “yolsuzluk operasyonu” haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Belediyemizde yapılan bütün ihaleler başta Sayıştay olmak üzere ilgili merciler tarafından denetlenmiş, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır. Konu ile ilişkili Belediye görevlilerimizin ifadelerine başvurulmak üzere emniyetteki işlem süreçleri devam etmektedir. Yakın bir zamanda tüm kamuoyunun gerçekleri göreceği gibi, söz konusu dosyalarda herhangi bir usulsüzlük olmadığı Yüce Türk Adaleti önünde ispatlanacaktır” denildi.

Ataşehir Belediyesi, "yolsuzluk operasyonu" haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Belediyemizde yapılan bütün ihaleler başta Sayıştay olmak üzere ilgili merciler tarafından denetlenmiş, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır. Konu ile ilişkili Belediye görevlilerimizin ifadelerine başvurulmak üzere emniyetteki işlem süreçleri devam etmektedir. Yakın bir zamanda tüm kamuoyunun gerçekleri göreceği gibi, söz konusu dosyalarda herhangi bir usulsüzlük olmadığı Yüce Türk Adaleti önünde ispatlanacaktır" denildi.

Ataşehir Belediyesi, "yolsuzluk" iddiaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. "Bazı basın kuruluşlarının maksatlı yapmaya çalıştığı algıya karşın belirtmek isteriz ki, milyonlarca liralık ihale değil, sadece 55 bin liralık billboard ihalesi ile ilgili inceleme halen devam etmektedir" denilen açıklama şöyle:

"Bugün basında yer alan haberlerde Ataşehir Belediyesi'nde 'Milyonlarca liralık yolsuzluk iddiaları' gerçeği yansıtmamakta olup, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 yıl önce, 2013 yılında yapılan 2 farklı ihale dosyası ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma dosyalarından, mobilya ihaleleri konulu soruşturma dosyası, daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve soruşturmalar ile yargılamalar neticesinde soruşturma izni verilmemesi ve mahkemeler nezdinde beraat kararlarıyla sonuçlanmıştır.

Soruşturma konusu olan diğer dosya ise, Billboard ihalesi hakkında olup, söz konusu ihale 2013 yılında yapılmış, Sayıştay denetiminden geçmiş, kamu zararına ilişkin eleştiri ya da mevzuata aykırı herhangi bir tespit de yapılmamıştır. Ayrıca, 2022 yılında yapılan şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı'nca ön inceleme konusu yapılmıştır. Dosyanın soruşturması halen devam etmektedir. Basında 'Milyonlarca liralık ihale yolsuzluğu' diye ifade edilen bu iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Bazı basın kuruluşlarının maksatlı yapmaya çalıştığı algıya karşın belirtmek isteriz ki, milyonlarca liralık ihale değil, sadece 55 bin liralık Billboard ihalesi ile ilgili inceleme halen devam etmektedir.

Belediyemizde yapılan bütün ihaleler başta Sayıştay olmak üzere ilgili merciler tarafından denetlenmiş, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır. Konu ile ilişkili Belediye görevlilerimizin ifadelerine başvurulmak üzere emniyetteki işlem süreçleri devam etmektedir. Yakın bir zamanda tüm kamuoyunun gerçekleri göreceği gibi, söz konusu dosyalarda herhangi bir usulsüzlük olmadığı Yüce Türk Adaleti önünde ispatlanacaktır."