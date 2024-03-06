Atanamayan Eski Uzman Çavuşlar, Bayram Öncesi Atama Müjdesi İstiyor!

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92. maddesinin son fıkrasında, "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleriyle görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydıyla bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler" denilmektedir. Uzman Erbaşlar içinse 3269 sayılı Kanun'un 5. maddesi, en az 7 hizmet yılını tamamlamaları gerektiğini belirtmektedir.

Özetle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış eski Uzman Çavuşlar, belirli şartları sağladıklarında kamu kurumlarına memur olarak atanabilmektedirler. Ancak binlerce eski Uzman Çavuş, atanabilecekleri boş memur kadrosu bulamadıkları için mağdur durumdadır. Bu durum, maddi ve manevi çöküntülere, aile birliklerinin dağılmasına, ve ruhsal-psikolojik sorunlara yol açmaktadır.

Gündeşli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, terör mevzilerini yok eden kahramanların, devletten bayram öncesinde atama müjdesi beklediklerini belirtti.