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Atama kararları Resmi Gazete'de: 5 ülkeye yeni büyükelçi

Atama kararları Resmi Gazete'de: 5 ülkeye yeni büyükelçi
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Bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Japonya, Avusturya, Tanzanya ile Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti'ne büyükelçi atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, Japonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul, Avusturya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Gürsel Dönmez, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Bekir Gezer, Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan Şanlı, Kamerun Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne NATO ve Avrupa- Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper atandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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