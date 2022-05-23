Atakum Belediyesi'nden Dijital Hamle - Haberler

Atakum Belediyesi, Netcad çözüm ortaklığı ile ilçe genelindeki büyük cadde ve sokakları 360 derece görüntü sistemi ile kayıt altına alacak. Sistem sayesinde belediye hizmetlerinde kalite ve hız da artacak.

Atakum Belediyesi, Netcad çözüm ortaklığı ile yeni bir çalışmaya imza atıyor.

Çalışma sayesinde Atakum ilçesi sınırlarında bulunan cadde ve sokaklar, 360 derece koordinatlı cihaz kullanılarak kayıt altına alınacak. Tüm cadde ve sokakların fotoğraflanacağı çalışma, Atakum Belediyesi'nin resmi internet sitesi www.atakum.bel.tr adresinden kullanıma sunulacak. Yurttaşlar çevrimiçi olarak hem bilgisayarlarından hem de tablet ve telefonlarından kolaylıkla görüntülere ulaşabilecek.

HİZMET KALİTESİ VE HIZI ARTACAK

Hizmet sayesinde yapıların görünümünden ölçü alınabilecek, ilan ve reklam vergisi hesaplamaları yapılabilecek. Sistem aynı zamanda kaçak yapı ile mücadelede önemli katkı sunacak. Olası bir acil duruma müdahalede de sistemden fayda sağlanacak.