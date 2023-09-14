Atakum Belediyesi, deprem ve tsunami riskine karşı yeni toplanma alanları belirliyor

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, deprem ve tsunami riskine karşı kentin yüksek bölgelerinde yeni toplanma alanları belirlediklerini ifade ederek, 'Bölgeyi daha güvenli hale getirmek için adımlar atıyoruz' dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum'da deprem ve tsunami riskine karşı kentin yüksek bölgelerinde yeni toplanma alanları belirlediklerini ifade ederek, "Bölgeyi daha güvenli hale getirmek için adımlar atıyoruz" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, bölgedeki olası depreme bağlı tsunami riskleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Atakum'u afetlere karşı dirençli hale getirmek ve gerekli önlemlerin alınarak kentte yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla kurulan Atakum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, deniz seviyesinde olan toplanma merkezlerini kentin yüksek bölgelerine taşıma çalışmalarına başladı. Çalışma sona erdiğinde yeni toplanma alanlarının haritaları kamuoyuyla paylaşılacak.

DENİZ SEVİYESİNDEKİ TOPLANMA ALANLARI TAŞINIYOR

Deprem ve buna bağlı tsunami riskleri konusunda bölgeyi daha güvenli hale getirmek amacıyla önemli adımlar attıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Özellikle Atakum'un sahil kesiminde ve deniz seviyesinde olan toplanma merkezlerinin yerlerini deniz seviyesinde olmaları nedeniyle değiştirilmesi gerekliliği doğdu. Bu zorunluluk karşısında değiştirme kararı aldık. Bu kapsamda Afet İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"TSUNAMİ UZAK BİR İHTİMAL DEĞİL"

Deveci, "1943 Ladik depremi, Samsun ve çevresinde deprem riskinin ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. Bu deprem sonucunda Ladik Gölü ve Tersakan Irmağı oluştu. Tarihsel verilere baktığımızda, Karadeniz kıyılarında 22 tsunami meydana gelmiş, bunlardan 3'ü Türkiye kıyılarında. Özellikle 1598 yılında Sinop ve Samsun kıyılarındaki tsunamide çok sayıda can kaybı yaşanmış. Bu veriler, Samsun ve özellikle yapılaşmanın en yoğun olduğu Atakum'un 20 kilometrelik sahili için tsunami riskinin uzak bir ihtimal olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL ISINMA RİSKİ ARTIRIYOR

Belediye olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını kaydeden Başkan Deveci, "Geçtiğimiz günlerde haberlere de konu olan simülasyonlarda 2050 yılında küresel ısınmanın da etkisiyle Karadeniz'deki deniz seviyesinin endişe verici seviyelerde yükseldiğini gördük. Bu durum da olası bir tsunami riskini artırabilir. Bu nedenle, afet durumlarında kullanılacak olan toplanma merkezlerini daha güvenli alanlara taşımak zorunlu bir hale gelmiştir" dedi.