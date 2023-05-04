Atakum Belediye Başkanı Deveci: Bu seçim onur ve haysiyet seçimi

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, CHP Kavak Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninde, 'Bu seçim, o parti gitsin bu parti gelsin seçimi değil. Bu seçim, onur ve haysiyet seçimi. Çocuklar işsiz. İşsiz çocuğun partisi mi olur' dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, CHP Kavak Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninde, "Bu seçim, o parti gitsin bu parti gelsin seçimi değil. Bu seçim, onur ve haysiyet seçimi. Çocuklar işsiz. İşsiz çocuğun partisi mi olur" dedi.

CHP Kavak Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışı; CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Gülay Deveci, ilçe başkanları, milletvekili adayları ve çok sayıda yurttaşın katılımıyla yapıldı. Açılışın ardından Başkan Deveci, Kavak esnafını ve pazar yerini ziyaret etti.

Açılışta Kavaklılara seslenen Başkan Deveci, şunları söyledi:

"BU SEÇİM ONUR VE HAYSİYET SEÇİMİ"

"Hepinizi tanıyorum. Emeğinizi biliyorum. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ü burada karşıladınız, Havza'ya götürdünüz. 'Senin yolun, bizim yolumuz' dediniz. Bugün o noktadayız. Bu seçim, o parti gitsin bu parti gelsin seçimi değil. Bu seçim, onur ve haysiyet seçimi. Çocuklar işsiz. İşsiz çocuğun partisi mi olur? 'Benim partime geçersen iş vereceğim' diye bir şey olamaz. Türkiye bunu yaşamadı daha evvel. Daha önce de bizim partilerimiz vardı, seçimlere girdik çıktık; muhalefet ve iktidar vardı ama bunu yaşamadık. Kimse beni 'Sen benim partimden değilsin' deyip işimden etmedi. Buradan çocuklarınız ve torunlarınız için geri çıkalım. Keşke beni bugün İlkadım'a giden AK Partili, MHP'li kardeşlerim de dinleyebilmiş olsalardı."

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan İzmir İktisat Kongresi'nde yaşadığı bir anı aktaran Başkan Deveci, şöyle konuştu:

"Kongre için yaklaşık 1,5 aylık ciddi bir çalışma yapıldı. Dünyanın değişik yerlerinden gelen 4 bin civarında maliyeci, hukukçu, ekonomist Türkiye için görüşlerini ifade etti. Bizim de katıldığımız o toplantıda Millet İttifakı'nın altı lideri de vardı. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu kürsüde dedi ki: 'Allah bana, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanını, O'nun kurup bize emanet ettiği Cumhuriyet'inin Cumhurbaşkanı adayı olarak anons etme şansını verdi' dedi. Bu cümle ve bu cümlenin ardındaki siyasi dostluk ve işbirliği Türkiye'nin bundan önceki yüzyılda yakalayamadığı bir fırsat. Şu anda Millet İttifakı olarak bir cümleyle konuşulup geçilen ittifak, yüz yıllık Cumhuriyet tarihinin en önemli süreçlerinden birisi. Sadece seçim kazanmaya odaklı değil."

Türkiye siyasetinin birbiriyle konuşmadığını ve dargın olduğunu kaydeden Başkan Deveci, şunları kaydetti:

"Cenazede yan yana geliyorlar ama birbirlerine selam vermiyorlar. Bizim kültürümüzde, inancımızda, geleneğimizde bu yok. Camide birbirinizle konuşmuyor musunuz? Camide birbirinizin partisini mi soruyorsunuz? O noktaya geldik, çıkalım buradan. Komşu olalım, akraba olalım. Birbirimizin düğününe, cenazesine gidelim. Acısını ve sevincini paylaşalım. Bu seçim bize bunu kazandıracak. Yolunuz açık olsun. Atatürk'ün yolundan ayrılmayın."