ATA Parti Kuruldu, Namık Kemal Zeybek Genel Başkan

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek, ATA Parti Genel Başkanı oldu. Partinin politikası, Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini yeniden yorumlayarak çağdaş devlet devrimi, çağdaş eğitim devrimi, ileri demokrasi devrimi ve toplumcu kalkınma devrimini sağlamak olarak açıklandı. ATA Parti'nin Kurucular Kurulu toplantısında Merkez Başkanlık Divanı yöneticileri belirlendi.

ATA Parti adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek, ATA Parti Genel Başkanı oldu.

Siyasi yelpazeye ATA Parti adıyla yeni bir parti daha katıldı. ATA Parti Genel Başkanlığı'na eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek seçildi. ATA Parti genel merkezinden yapılan açıklamada; partinin politikası, "Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak, yeniden çağdaş devlet devrimi, çağdaş eğitim devrimi, ileri demokrasi devrimi ve toplumcu kalkınma devrimini sağlamak"olarak açıklandı.

ATA Parti'nin 40 kişilik Kurucular Kurulu bugün toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi. ATA Parti Genel Başkanlığına; Kültür Eski Bakanı, Namık Kemal Zeybek oy birliği ile seçildi.

ATA Parti Merkez Karar Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

ATA PARTİ GENEL MERKEZİ YÖNETİM KURULU

1-Namık Kemal ZEYBEK- Genel Başkan

2- Rıza ZELYÜT Genel Başkan Yardımcısı (Başdanışman)

3- Ferruh SEZGİN Genel Başkan Yardımcısı (Başdanışman)

4- Feyzullah BUDAK Genel Başkan Başyardımcısı (ARGE, Eğitim, Yeryüzü Türklüğü)

Yardımcıları: Sema ÜNAL, Nevin Hande Güvendiren, Ahmet Necdet Coşkunca

5- Veli EKİN- Başyazman

6- Vedat ÇINAROĞLU- Genel Başkan Yardımcısı (Örgütlenme, Yan Kuruluşlar, Kitle Örgütleri)

7- Aynur COŞKUN- Baş sayman

8- Hüseyin ARABACI- Genel Başkan Yardımcısı (Yasama, Yargı, Yürütme İzleme)

9- Yalçın ÖZKAN- Genel Başkan Yardımcısı (Bilim, İleri Teknoloji)

Yardımcısı: Ali Kaan EVCÜMEN

10- Ayşe Işık PEHLİVANOĞLU-Genel Başkan Yardımcısı (Doğayı Koruma)

Yardımcısı: Alphan Buğra TEVETOĞLU

11- Zeynep KÖŞKER- Genel Başkan Yardımcısı (Tanıtım)

12- Derya KULOĞLU Genel Başkan Yardımcısı- (Toplumcu Kalkınma)

13- Emin Fahir GÜR- Genel Başkan Yardımcısı (Güvenlik)

14- Sevgi TÜFEKÇİ- Genel Başkan Yardımcısı (İnsan Hakları)15- Mustafa ÇALIK- Genel Başkan Yardımcısı (Kültür, Sanat)

16- Fatımatüzzehra KIRAÇ- Genel Başkan Yardımcısı (Kadın, Gençlik Araştırmaları)

17- Yunus Emre DEMİREL- Genel Başkan Yardımcısı (Gençlik Örgütlenmesi)

GENEL BAŞKAN DANIŞMANLARI

1- Saim OĞUZÜLGEN (İş Dünyası)

2- Memet Erdem TORAMAN (İş Dünyası)

3- Faruk Nesimi GÖZÜBÜYÜK (Yayın)

4- Cem AYAZ (Basın Yayın)

5- Abbas KARAAĞAÇLI (Dış İlişkiler)

6- Hüseyin ERİKLİ (Örgütlenme)

7- Özgür DEMİRAYAK (Güvenlik)

MERKEZ DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

1- Tayyar Alper AKSOY (Başkan)

2- Zaim GÖK (Başkan Vekili)

3- Karibe BAYSAL (Kurul Sekreteri)

4- Şakir İLYASOĞULLARI (Üye)

5- Atıf GÜZEL (Üye)

6- Yalçın BAYRAM (Üye)

7- Necla AYBER (Üye)