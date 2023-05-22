ATA İttifakı resmen dağıldı! Sinan Oğan bugün, Özdağ ise yarın desteklediği adayı açıklayacak

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerine günler kala ATA İttifakı'nda deprem yaşanıyor. Gözler Sinan Oğan'ın bugün kimi destekleyeceğini açıklayacağı basın toplantısına çevrilirken, ittifakın dağıldığını aktaran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Sinan Bey bugün açıklama yapacak. Biz ise açıklamamızı yarın sabah 11.00 civarında Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapacağız. Açıklamamızda hangi adayı desteklediğimizi kamuoyuna duyuracağız" diye konuştu.

2. tur seçimlerine günler kala ATA İttifakı'nda hareketli saatler yaşanıyor. İttifak, bileşenlerden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün dün yaptığı açıklamayla resmen dağılmıştı.

ADALET PARTİSİ LİDERİ ÖZ: ATA İTTİFAKI RESMEN SONA ERMİŞTİR

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Öz katıldığı yayında "İttifak biliyorsunuz; seçimle birlikte başlar, seçim bittiğinde nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız devam eder. ATA İttifakı resmen sona ermiştir" ifadelerini kullanmıştı.

OĞAN BEKLENİRKEN ÖZDAĞ'DAN OLAY ÇIKIŞ

Öz'ün açıklamasının ardından gözler Sinan Oğan'ın bugün saat 17.00'de hangi adayı destekleyeceğine yönelik düzenleyeceği basın toplantısına çevrilirken, bir bomba çıkış da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

"HANGİ ADAYI DESTEKLEDİĞİMİZİ DUYURACAĞIZ"

İttifakın dağıldığına vurgu yapan Özdağ, Halk TV'ye yaptığı değerlendirmede "Sinan Bey bugün açıklama yapacak. Biz ise açıklamamızı yarın sabah 11.00 civarında Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapacağız. Açıklamamızda hangi adayı desteklediğimizi kamuoyuna duyuracağız" dedi.

AÇIKLAMAYA SAATLER KALA OĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Öte yandan 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan Sinan Oğan bugün yapacağı açıklamaya saatler kala gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularına yanıt vermişti.

"ÜMİT BEYLE KARARIMIZ AYNI OLMAK ZORUNDA DEĞİL"

"Ümit beyle tüm süreci istişareyle götürüyoruz. Hatta farklı şeyler düşünsek de istişare ediyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Her şeyi konuşuyoruz. Sadece Ümit beyle değil, diğer arkadaşlarla da…… Ümit beyle dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil" ifadelerini kullanan Oğan kendisine yöneltilen "Özdağ'ın tarafsız kalacağı, sizin Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?" sorusuna "Ne benim ne Ümit beyin kesinleşmiş bir kararı yok. Olsaydı birbirimizle paylaşırdık. Bu tür söylentilerin gerçekliği yok" yanıtını verdi.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023