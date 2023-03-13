Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan HÜDA PAR tepkisi: HDP'den hiçbir farkı yok

AK Parti'nin HÜDA PAR ile görüşmesine bir tepki de Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan geldi. Katıldığı canlı yayında Oğan, "2000 öncesine kadar HÜDA PAR'ın işkence sorguları var. HDP'nin HÜDA PAR'dan, HÜDA PAR'ın HDP'den hiçbir farkı yok. HÜDA PAR'la yan yana durmaz Türk milliyetçisi. HDP ile durmayacağı gibi." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılacağı söylenirken, AK Parti ile görüşme trafiği de hızlandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR'a ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten taraflar, henüz net bir karar almadı.

SİNAN OĞAN'DAN HÜDA PAR ELEŞTİRİSİ

AK Parti'nin HÜDA PAR'la görüşmesi eleştirilere neden olurken, bir tepki de Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan geldi. Habertürk yayınına katılan Sinan Oğan, HÜDA Par'ı HDP'den farklı görmediğini söyledi.

"2000 ÖNCESİNE KADAR HÜDA PAR'IN İŞKENCE SORGULARI VAR"

Sinan Oğan şunları söyledi: 2500 adet sorgu kasedi bugün devletin elinde. 2000 öncesine kadar HÜDA PAR'ın işkence sorguları var. HÜDA PAR'la HDP'yi de farklı görmüyorum.

"HÜDA PAR'IN HDP'DEN HİÇBİR FARKI YOK"

Cumhur İttifakı'nın içinde olan Türk milliyetçisi kardeşlerime sesleniyorum, HÜDA PAR, Türkiye'nin PKK'lılara tazminat ödemesini söylüyor. Dersim diyor, Türkiye Kürdistanı kuruyor. Benim bir ülküdaşım, 'Milliyetçiyim' diyen, 'Türklüğü anayasadan çıkaracağız, iki milletli bir yapıya geçireceğiz' diyen... HDP'nin HÜDA PAR'dan, HÜDA PAR'ın HDP'den hiçbir farkı yok. HÜDA PAR'la yan yana durmaz Türk milliyetçisi. HDP ile durmayacağı gibi.

"İNSANLAR ATA İTTİFAKI'NI BİR SİGORTA OLARAK GÖRÜYOR"

Vatansever olup da MHP'ye, İYİ Parti'ye oy vermemiş insanlar diyor ki, 'HÜDA PAR ile HDP arasında sıkışmıştık, gönül rahatlığıyla size oyumu vereceğim' diyor. İnsanlar Ata İttifakı'nı bir sigorta olarak görüyor. İnsanlar diyor ki bize 'Siz Türk milletinin sigortasısınız. Siz mutlaka olmalısınız'. Yeşiller Partisi üyesinden tutun da, Liberal Parti'ye kadar 'Biz sizinle aynı görüşte değiliz ama siz olmalısınız' diyor. 22 Mart'ta imza süreci başlıyor. E-devletten açmadılar imzayı. Gidip ilçe seçim kurullarına imza vermemiz gerekiyor."