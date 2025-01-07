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Aşırı Sağın Simgesi Jean-Marie Le Pen 96 Yaşında Hayatını Kaybetti

Aşırı Sağın Simgesi Jean-Marie Le Pen 96 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Fransa'da Ulusal Cephe'nin kurucusu Jean-Marie Le Pen, 96 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Le Pen, 1972'de parti kurulmasıyla Fransa'nın aşırı sağ politikasında önemli bir figür haline gelmişti.

Fransa'da Ulusal Cephe (Front National) Partisi'nin kurucusu olan aşırı sağ siyasetinin tartışmalı ismi Jean-Marie Le Pen, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Fransa'da aşırı sağ siyasetinin simge isimlerinden ve Ulusal Cephe'nin (Front National) kurucusu Jean-Marie Le Pen, 96 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Le Pen'in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

1928'de Fransa'nın Bretagne bölgesindeki La Trinité-sur-Mer'de doğan Le Pen, siyasi kariyerine 1956 yılında milletvekili olarak adım attı. Ancak Le Pen'i Fransa'nın siyasi tarihine taşıyan asıl adımı, 1972'de aşırı sağ görüşleriyle bilinen Ulusal Cephe'yi kurması oldu.

Göçmen karşıtı ve milliyetçi söylemleriyle tanınan Le Pen, 2002 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura çıkmış ancak Jacques Chirac karşısında ağır bir yenilgi almıştı.

Siyasi kariyeri boyunca tartışmalı açıklamaları ve provokatif üslubuyla gündemde kalan Le Pen, holokostla ilgili sözleri nedeniyle büyük tepkiler toplamış ve hakkında birçok dava açılmıştı. 2011 yılında partinin yönetimini kızı Marine Le Pen'e devreden Le Pen, 2015 yılında partiden ihraç edilmesiyle siyasi arenadan büyük ölçüde çekilmişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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