AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Van'da Seçim Çalışmalarına Başladı

Ak Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmalarına başlamak üzere geldiği Van'da coşkuyla karşılandı.

Öğle saatlerinde Ankara'dan Van'a gelen Arvas, AK Parti İl Başkanlığı önünde partililerle bir araya geldi. Burada kalabalığa seslenen Arvas, hizmet etmek üzere yola çıktığını ifade etti. Van'ın, 2004 yılından bu yana hizmete susayan bir şehir olduğunu vurgulayan Arvas, "Şehrimizi sizlerle beraber AK Parti belediyeciliği ile buluşturmak istiyoruz. Şehrin gelişmesi, kalkınması, istikrarlı, huzurlu ve yaşanabilir kent olması, yerel yönetimlerden başlar. Güçlü iktidar, güçlü yerel yönetimle şehrimiz, mega projelerle hak ettiği konuma kavuşacaktır. Biliyorum ki, siz kıymetli Vanlı kardeşlerim de şehriniz için aynı hissiyatı ve hasreti yıllardır taşıyorsunuz. O yüzden gelin hep birlikte, bir kez daha şehrimizi birlikte yönetelim. Artık zaman tamam. Çok çektik. İhlas, gayret ve samimiyetle 'tamam' dersen, bu iş Allah'ın izniyle olacaktır. Biz hazırız ve kararlıyız ama siz olmadan olmaz. Haydi Bismillah. Hep beraber güçlü bir iradeyle çocuklarımız için, gençlerimiz için, annelerimiz için, bacılarımız için, yaşlılarımız için bu şehri yeniden inşa, ihya ve kalkındıralım. Hak ettiği hizmetler süratli bir şeklinde gelsin" dedi.

Van'a ve Van halkına olan hizmet aşkının hiçbir zaman azalmadığına dikkat çeken Arvas, "Biz, Allah rızası için yola çıktık. Niyet hayır, akıbet hayır. İhlas, samimiyet ve gayret. Sefer bizden, takdir Rabbimizdendir. En hayırlınız, halkına hizmet edendir. Hayra anahtar, şerre kilit olmak asli görevimizdir Bu yoldan asla geri dönmeyeceğiz. Yanlışa, hileye, yalana, harama bulaşmadık, bulaşmayacağız. Aldatmadık, aldanmayacağız da. Davamız hak, yolumuz ak, alnımız paktır. Herkesin hakkını, hukukunu koruyacağız. Adaleti hakim kılacağız. Kardeşlik hukukunu, birliğimizi yeniden daha güçlü bir biçimde tesis edeceğiz. Şehir ahlakını ve sosyal barışı inşa edeceğiz. Hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. Herkesi kucaklayacak, saygıda kusur etmeyeceğiz. Ayrım yapmadık, yapmayacağız. Bir olacağız, birlik olacağız ve şehrimize, insanımıza sahip çıkacağız. Hiç kimseyi geride ve hak ettiği belediyecilik hizmetinden mahrum bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında şehri iyi tanıdığını ve sorunların farkında olduğunu dile getiren Arvas, "Her ilçemizi, her mahallemizi biliyorum. Şehrimi biliyorum ve çok da seviyorum. Meclisi de, bakanlıkları da, Ankara'yı da iyi biliyorum. Bütün sorunların farkındayım. Hamdolsun çözüm yollarını da biliyorum. İşi ehline, bilene tevdi etmek; milletimizin yararına, şehrimizin kalkınmasına vesile olacaktır. Şehrin sorunlarını bilen biri ile sorunları bilmeyen, şehri tanımayan yabancı bir olur mu? Geçmişte olduğu gibi yine projelerimizle birlikte sorunlarımızı çözeceğiz. Emin, liyakat ve meşveret ehli ekibimizle, alanında ihtisas sahibi ilim ve bilim insanlarıyla, teknik bir kadroyla yakın bir zamanda yapacağımız toplantıyla, hazırladığımız projelerimizi kamuoyuna ve sizlere takdim edeceğiz. Van'ımızı şahlandıracak insan yaşam merkezli, imar, altyapı, ulaşım, kırsal kalkınma, turizm, sanayi, ticaret, kültür ve sanat, spor, çevre başta olmak üzere her alanda projeler hazırladık. Hem devam eden projelerimizi tamamlayacağız, hem de yeni projelerle karşınıza çıkacağız. Hiçbir konuyu atlamadık. Hayal boş vaatler değil. Çünkü gerçek belediyecilik AK Parti'nin erdemli kadrolarının işidir. İşi ehline vermek erdemliliktir" şeklinde konuştu.

Şehri her alanda geliştirecek, kalkındıracak, yaşanabilir, kaliteli, huzurlu, refah düzeyi yüksek, herkesin kendini güvende hissettiği bir şehri yeniden imar inşa ve ihya edeceklerini belirten Arvas, sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Tabandan tavana bütün seslere kulak vereceğiz. Sizin sesiniz, sizin vicdanınız olacağız. Biz yabancı değil sizdeniz. Şehrimizi bütün değerleriyle yeniden buluşturacağız. Yerinde saymanın, problem çıkarmanın zamanı değil. Milletimizin öngörüsü ve feraseti artık buna izin vermeyecektir. Çocuklarımıza olan borcumuzu ödemek için, gelin hep birlikte canla başla çalışalım. Bu şehre olan sevdamızı bir kez daha gösterelim. İnşallah 13 ilçe belediyesiyle beraber seçimi kazanalım. 1 Nisan sabahı güneşli bir güne hep beraber uyanalım. Devletimiz güçlüdür. Devlet-millet kaynaşmasını beraber başlatalım ve aradaki bariyeri kaldıralım. Bizleri biz yapan değerlerimize yapışalım. Hep beraber doğru istikamette yürüyelim. Başarmak elimizde. Belediyemize olan hasretimiz son bulsun. Yapacak çok işimiz var. Memleketimiz ile ilgili önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı kaçırmamak veya bir beş yıl daha ertelememek için önümüzdeki günleri verimli değerlendireceğiz. Hep beraber kazanacağız. İnancımız kavidir. Bu seçim benlik, senlik davası değil, memleket meselesidir. Şimdiden yapacağınız çalışma, gayret ve destekleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Konuşmasının sonunda kalabalığa Kürtçe de hitap eden Arvas, "Hepimiz artık hazırız. Allah'ın izniyle artık yeter diyoruz. Bugüne kadar çektiğimiz çile, ıstırap, hakaret ve haksızlığa artık yeter diyoruz. Biz kendi şehrimize sahip çıkacağız. AK Parti belediyeciliği için bu kez el ele verip Sayın Cumhurbaşkanımıza diyeceğiz ki; Biz Van'ı kazandık. Siz bize hizmet gönderin. Allah yardımcınız olsun" dedi.

Programa AK Parti Van milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ve partililer katıldı. - VAN