Artvin'e 400 Yataklı Yeni Hastane Müjdesi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Artvin'de yaptığı açıklamada 400 yataklı yeni bir hastane kurulacağını ve Arhavi ile Hopa'da sağlık yatırımlarının artırılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Artvin'de yaptığı açıklamada kent merkezine 400 yataklı yeni bir hastane yapılacağını, Arhavi ve Hopa'da sağlık yatırımlarının artırılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında geldiği Artvin'de, kent merkezine en az 400 yataklı yeni bir hastane kazandıracaklarını açıkladı. Arhavi'deki hastanenin işlevselliğinin artırılacağını, Hopa'ya yeni bir sağlık tesisi yapılacağını belirten Bakan, kısa süre önce merkezde açılan Sağlıklı Hayat Merkezi ile de hizmet kalitesinin yükseltileceğini söyledi.

Bakan, Artvin Valiliği'nde Vali, il protokolü ve sağlık yöneticileri ile bir araya gelerek sağlık yatırımlarını değerlendirdi. Ziyarette kentte sunulan hizmetleri incelediklerini ifade eden Bakan, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın hastalanmadan sağlıklı kalmasıdır. Bu nedenle aile hekimliklerimizi ve sağlıklı hayat merkezlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Dünya gündeminde yaşanan insani krizlere de değinen Bakan, bebeklerin açlıktan ölmesine ve sivillerin katledilmesine tepki göstererek "İnsanlık nerede? Herkes bu vahşete karşı sesini yükseltmeli" çağrısında bulundu.

Ayrıca Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin bilgi veren Bakan, tüm ekiplerin alarm halinde olduğunu, sürecin yakından takip edildiğini kaydetti.

Bakan, ziyaretini "Artvin'de sağlık hizmetlerini daha da iyi hale getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

