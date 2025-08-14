Artvin'deki Şap Hastalığı Salgını Sönüş Aşamasına Geçti

Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin ve ilçelerinde görülen şap hastalığına ilişkin son durumu değerlendirdi. Çelik, hastalığın yayılım hızının azaldığını ve salgının sönüş aşamasına geçtiğini bildirdi.

Milletvekili Faruk Çelik yaptığı açıklamada, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde hastalık mihraklarının yoğun olduğunu, Merkez ve Yusufeli ilçelerinde ise yalnızca birer mihrak alanı tespit edildiğini belirtti. Bu bölgelerde hastalığın yayılım göstermediğini ve hayvanlardaki belirtilerin azaldığını ifade etti.

Hastalık nedeniyle telef olan hayvan sayısının oldukça düşük olduğunu kaydeden Çelik, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yürütülen dezenfeksiyon ve bilgilendirme çalışmaları sayesinde olumlu gelişmeler yaşandığını vurguladı.

Hayvan giriş-çıkışları yasaklandı, aşılama başladı

22 Temmuz 2025 tarihinde Artvin İli Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nun toplanarak il genelinde hayvan hareketlerinin durdurulduğunu hatırlatan Çelik, 24 Temmuz'da koruyucu aşılama çalışmalarının başladığını açıkladı. Aynı zamanda sahada yetiştiricilerle toplantılar yapıldığını, dezenfeksiyon ve eğitim çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

Hastalık mihraklarının bulunduğu bölgelerde dezenfeksiyon faaliyetlerinin devam ettiğini dile getiren Çelik, hastalık görülmeyen alanlarda ise İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından koruyucu aşılama çalışmalarına ağırlık verildiğini söyledi. Mihraklarda hastalık tamamen söndürüldükten sonra aşılama yapılacağını ve tüm il genelinde aşılama sürecinin tamamlanacağını ifade etti.

Salgının diğer illere yayılmaması için sınır yerleşimlerinde ve hastalık çıkan bölgelerde koruyucu önlemlerin artırıldığını belirten Çelik, bu alanlarda tampon bölgeler oluşturulduğunu açıkladı. Şu an itibarıyla hastalığın yalnızca Ardanuç, Şavşat ve Merkez ilçe ile sınırlı olduğunu, başka bir yayılım gözlenmediğini vurguladı. - ARTVİN