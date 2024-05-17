Artvin'deki çevre sorunları nedeniyle sağlık sorunları yaşanıyor

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'deki çevre sorunlarının ilin nüfus kaybetmesine, kalanlarda da sağlık sorunlarına neden olduğunu ifade etti.

Bayraktutan, Meclis'te, beraberinde STK temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında, Artvin'in, çevresinin, doğasının, madenler, HES ve benzeri çalışmalarla risk altında olduğunu dile getirdi.

Maden arama çalışmalarının şehrin doğasını bozacak, halk için sağlık tehdidi yaratacak boyutlarda gerçekleştirildiğini savunan Bayraktutan, ormanların hem maden aramak için hem de kontrolsüzce yok edilmesiyle iklimsel değişim ve toprak kaymalarıyla sonuçlanacak afetlere zemin hazırlandığını belirtti.

HES'ler ile Artvin'in ilçelerinin, köylerinin kendine ancak yeten içilebilir su kaynaklarının ellerinden alındığını öne süren Bayraktutan, "Bu noktada Artvin halkı büyük mağduriyet yaşamaktadır. Tüm bunlar Artvin insanının sağlığını, yaşadığı doğasını düşünmeden gerçekleştirilen çalışmalardır. Hepimizin karşı olduğu konu bu çalışmaların kontrolsüz, plansız ve herhangi bir sınırlama olmaksızın gerçekleştirilmesidir. Artvin, Karadeniz'in nefes alan ormanlarına sahip eşsiz endemik yapısı ve hırçın doğası ama düzgün insanları ile önemli bir sınır kenti olarak hak ettiği değeri görmek istemektedir." diye konuştu.

Aşağı ve Yukarı Maden köylerinde altın, gümüş, bakır kompleks maden hazırlık çalışmalarının başladığını ancak Çoruh Nehri'ne çok yakın dar bir vadide yapılan çalışmalar sırasında kullanılacak kimyasalların yer altı sularına ve derelere karışmasının önlenmesinin imkansız olduğunu söyleyen Bayraktutan, "Artvin'de bir İliç felaketi yaşanmamalıdır. Yaşanan çevre sorunları Artvin'in nüfus kaybetmesine, burada kalan halkın doğa ile birlikte sağlığını da tehdit edecek olumsuzluklara maruz kalmasına sebep olmaktadır." dedi.