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Artuklu Belediye Başkanı istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Artuklu Belediye Başkanı istifa etti

Mardin merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, sosyal medya paylaşımında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Mardin merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, sosyal medya paylaşımında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.
Mardin'de AK Parti belediyesi olan Artuklu ilçesinde Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini bildirdi. Tutaşı, yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer hemşehrilerim, yürütmekte olduğum Mardin Artuklu Belediye Başkanlığı görevinden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki siyasi hayatımda partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. Hepinize selam sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Politika

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