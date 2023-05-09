'ARTIK GABAR'DA TERÖRİST YOK, PETROL VAR, ZENGİNLİK VAR'

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Develi ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Akar, Mehmetçiğin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyine kaçan teröristlerin peşinde olduğunu belirterek, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait barınakları, sığınaklarını, inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Kazdıkları çukurlara gömdük, gömüyoruz. Suriye'nin kuzeyinde kurmak istedikleri terör koridorunu da parçaladık. Teröristlerin önünde iki yol var. Teröristler ya adalete teslim olacak ya da kazdıkları çukurlara gömülecekler. Kimse bundan onları kurtaramayacak" dedi.

Bir ve beraber, tek yumruk ve tek yürek olmanın önemine vurgu yapan Akar, "85 milyon bir ve beraber olacağız. Farklılık yok. Milli ve yerli duruş önemli. Hep beraber büyük ve güçlü Türkiye için yürüyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'de teröristlere, terörist yandaşlarına yer yok. Artık Gabar'da teröristler yok, Gabar'da petrol var, zenginlik var. Bu milletimizin zenginliği bunun gaspına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.