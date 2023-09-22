Arsuz Belediyesi, Türkiye ile AB Arasında Şehir Eşleştirmesi Projesine İmza Attı

Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, Türkiye ile AB Arasında Şehir Eşleştirmesi kapsamında bir projeye daha imza attı. Proje, iklim değişikliği ve çevre konusunda Türk ve AB yerel yönetimleri arasındaki iş birliğini geliştirmeyi hedeflemektedir. Arsuz Belediyesi'nin proje ortağı, Varna Belediyesi ve Arsuz İş İnsanları Derneği oldu.

Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, Türkiye ile AB Arasında Şehir Eşleştirmesi kapsamında bir projeye daha imza attı.

Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi yetkilileri arasında protokol imzalandı. Arsuz Belediyesi, Türkiye ile AB Arasında Şehir Eşleştirmesi kapsamında, Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme (TTGS-II) Hibe Programı'ndan faydalanmaya hak kazandı. Projenin koordinatörlüğünü üstlenecek Arsuz Belediyesi'nin proje ortağı, Varna Belediyesi ve Arsuz İş İnsanları Derneği oldu.

Böylesi bir projenin Arsuz'a kazandırılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Asaf Güven, Arsuz'un en iyilere layık olduğunu, Arsuz'un kalkınması gelişmesi adına hem ulusal hem de uluslararası alanda çalışmalarının devam edeceğini belirterek "Proje teklif çağrısının amacı; iklim değişikliği ve çevre konusunda Türk ve AB yerel yönetimleri arasındaki iş birliğini geliştirmek, yerel yönetim kapasitelerini artırmaktır. Proje, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yenilenebilir enerji kullanımının her iki bölgede de yaygınlaşması üzerine kurgulanmıştır.

Güneş Enerjisinin Belediye Hizmetlerinde Pilot Uygulamasının Yapılması Faaliyeti ile Arsuz'un Karaağaç Mahallesi'ndeki semt pazarı karşısındaki parkta ve Arsuz sahil yürüyüş yolunda solar aydınlatma sistemiyle ile pilot uygulama yapılacaktır. Faaliyetin diğer alt çalışmasında ise Arsuz Belediyesi'nin ana hizmet binası girişine güneş enerjisi ile cep telefonu şarj edebilen bir ünite yerleştirilecektir. Bu faaliyet aynı zamanda iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konusunda toplumun bilinç düzeyinin artması hakkındaki beklenen sonuca hizmet edecektir.

Projenin hedef grupları Arsuz Belediyesi çalışanları, çocuklar, çiftçiler, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarıdır. Nihai yararlanıcılar ise Arsuz halkı ve Varna halkıdır. Projede verilecek eğitimler, hazırlanacak eylem planı, pilot uygulamalar, farkındalık çalışmaları ve diğer faaliyetler nihai olarak iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yöneliktir. Bu sebeple bölge halkı projenin nihai yararlanıcısı olarak seçilmiştir," ifadelerini kullandı.