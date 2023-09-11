Arnavutluk'ta kabine değişiklikleri Meclis'te onaylandı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından önerilen kabine değişiklikleri Meclisteki oylamada onaylandı. Yapılan oylamada Avrupa ve Dışişleri Bakanlığına İgli Hasani'nin atanmasına onay verildi. Diğer bakanlık değişiklikleri de kabul edildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından geçen hafta önerilen kabine değişiklikleri Meclisteki oylamada onaylandı.

Meclis, daha önce Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından onaylanan kabine değişikliklerini görüşmek üzere toplandı.

Yapılan oylamada Avrupa ve Dışişleri Bakanlığına Olta Xhaçka'nın yerine İgli Hasani'nin atanmasına onay verildi. Hasani daha önce Arnavutluk'un Viyana'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Büyükelçisi ve AGİT Ekonomi ve Çevre Faaliyetleri Koordinatörü olarak görev yapmıştı.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına Ogerta Manastirliu'nun yerine Albana Koçiu'nun, Eğitim ve Spor Bakanlığına Evis Kushi'nin yerine Ogerta Manastirliu'nun, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığına Frida Krifca'nın yerine Anila Denaj'ın, Devlet Hizmet Standardı Bakanlığının yerine kurulan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanlığına mevcut Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Arbjan Mazniku'nun atanması da onaylandı.

Öte yandan Maliye ve Ekonomi Bakanlığına önerilen Ervin Mete ile bu bakanlıktan Girişimcilik ve İş Ortamından Sorumlu Devlet Bakanlığına önerilen Delina İbrahimaj ile ilgili kararların bir başka oturumda görüşülmesine karar verildi.???????

Yemin töreninin ardından göreve gelecek olan yeni bakanlar, 4 Eylül'de Başbakan Rama tarafından Genel Başkanlığını yaptığı iktidar partisi Arnavutluk Sosyalist Partisinin (PS) Ulusal Meclis toplantısında önerilmişti.