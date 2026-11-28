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Arnavutluk'un bağımsızlık yıldönümünde başkent Tiran'da bir araya gelerek Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen protestocular polise molotof kokteyli ve taş fırlatırken, güvenlik güçleri kalabalığa tazyikli suyla müdahale etti.

Arnavutluk'un bağımsızlık yıl dönümünde binlerce gösterici, Arnavutluk bayraklarıyla başkent Tiran'ın merkezindeki İskender Bey Meydanı'nda toplandı. Gösteriye ülkenin farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen Arnavutlar da katılırken, kalabalık Başbakan Edi Rama'ya yönelik "istifa" sloganları attı. Meydanda kalabalık büyürken bazı katılımcıların maske taktığı ve ellerinde sopalar taşıdıkları görüldü. Göstericiler daha sonra meydandan Başbakanlık binasına yürüdü.

Başbakanlık binasının da bulunduğu Ulusun Şehitleri Bulvarı'nda göstericiler kamu binalarına ve polise molotof kokteyli ve taş attı. Polis, göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Başbakan Rama'nın istifasını talep eden göstericilerin, Başbakanlık binası önüne yaklaşmasıyla gerilim yükseldi.

Protestoda 8 kişi yaralandı

Sağlık Bakanlığı, ilk bilgilere göre protestoda bir polis memuru, iki medya mensubu ve beş göstericinin yaralandığını ve yaralılardan dördünün Tiran Üniversitesi Travma Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.

Ülkenin bağımsızlığının 114. yıl dönümüne denk gelen protesto öncesinde polis, başkente giriş ve çıkış sağlayan ana yollarda araç kontrolleri yaptı.

Arnavutluk'taki protestoların çıkış noktası

Arnavutluk'taki son protestoların ilk dalgası, mayıs ayı sonunda ülkenin güney kıyısında ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı bir yatırım şirketinin koruma altındaki bir doğal alanda inşa etmeyi amaçladığı geniş çaplı turizm projesi aleyhinde başlamıştı. Flamingoların yuvalama alanlarına ev sahipliği yapan sahanın savunulması için düzenlendiği için "Flamingo Devrimi" adıyla anılan protestoları, eylül ayında başlayan ve şiddet eylemleriyle öne çıkan öğrenci gösterileri izledi.

Daha iyi eğitim ve yaşam şartları isteyen öğrencilerin düzenlediği gösterilere muhalefet partileri de destek vermiş, zamanla protestocuların başlıca talepleri arasına Rama'nın istifası da girmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı