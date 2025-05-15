Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu: Su zammına tepki gösterdi

ARNAVUTKÖY Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İSKİ Genel Kurulun'da su zammına tepki gösterdi. Candaroğlu, "Su ücretlerine yüzde 1065 zam yaptılar. Arıtma tesislerine temel atmak yerine, 'temel atmama' törenleri düzenlediler. Karaburun'da, Şile'de atık sular arıtılmadan denize bırakıldı, halk sağlığı riske atıldı" dedi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İSKİ Genel Kurulun'da su zammına tepki gösterdi. Başkan Candaroğlu, "İSKİ Havza Yönetmeliği'ne göre baraj ve göl çevreleri koruma altına alınmalıdır. AK Parti döneminde yıllık ortalama 500 bin metrekare alan kamulaştırılırken, 2024 yılında İBB sadece 110 bin metrekare alanı kamulaştırabilmiştir. Baraj mı yaptılar? Hayır. Yeni su kaynağı mı ürettiler? O da yok" diye konuştu.

Başkan Candaroğlu,"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Melen, Istranca ve Elmalı gibi projelerle İstanbul'a su getirildi. O gün tanker kuyrukları sona erdi. Bugün ise CHP zihniyeti İstanbul'u yeniden tanker suyuna muhtaç hale getirmiştir" dedi.

Candaroğlu, "Mevcut sistemi koruyamadıkları gibi, su ücretlerine yüzde 1065 zam yaptılar. Arıtma tesislerine temel atmak yerine, 'temel atmama' törenleri düzenlediler. Karaburun'da, Şile'de atık sular arıtılmadan denize bırakıldı, halk sağlığı riske atıldı" ifadelerini kullandı.

Candaroğlu, "Sazlıdere Barajı çevresindeki TOKİ projelerinin siyasi hesaplara kurban edildi. Bu konutlar İstanbul'da yaşayan dar gelirli vatandaşlarımız için üretilmiş sosyal konutlardır. Hak sahipleri belirlenmiş, inşaatları tamamlanmak üzeredir. İSKİ'nin bu projelere su ve altyapı hizmeti vermemesi, açıkça yaşam hakkının gaspıdır. Sazlıdere'nin teknik ömrünü tamamlamış bir baraj olduğunu bile bile, çevreciliği bahane ederek vatandaşı mağdur ediyorlar" diye konuştu.

Başkan Candaroğlu, "Biz Arnavutköy'de sizin ıslah etmediğiniz dereleri ıslah ediyoruz. Kentsel dönüşümü hızlandırarak deprem gerçeğine karşı güvenli yapılar üretiyoruz. Marmara'daki müsilaj felaketinde seyirci kalan İBB'nin temizleyemediği denizi yine AK Parti ve Çevre Bakanlığı temizledi. İstanbul'da su sorunu yoktur, CHP sorunu vardır" dedi.