Arjantin'den Falkland Petrolüne Sert Yaptırım Sinyali

Arjantin, İngiltere ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Falkland Adaları çevresindeki petrol projelerinde yer alan şirketlere yönelik yaptırımları sıklaştıracağını açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, perşembe günü ulusa sesleniş konuşmasında İngiltere ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Falkland Adaları çevresindeki petrol projelerinde yer alan şirketleri ekonomik yaptırımlarla tehdit etti. Milei, şirketlere yönelik yaptırımları sıklaştıracağını, ülkenin güneyindeki savunma kaynaklarını artıracağını ve "egemenlik ihlallerine" karşı Arjantin'in tepkisini güçlendirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısını Kongre'ye sunacağını söyledi. Milei, Arjantin'in kendi toprağı olarak kabul ettiği ancak İngiliz kontrolü altında bulunan bölgede petrol ve doğal gaz çıkarımı faaliyetlerine katılan şirketlere karşı Arjantin yasaları çerçevesinde yaptırımları hızlandırmak üzere bir kararname imzalayacağını da sözlerine ekledi. Ülkesinin sadece ilgili şirketlere değil, aynı zamanda hissedarlarına, yöneticilerine ve tedarikçilerine de yaptırım uygulamak için çabalarını artıracağını da sözlerine ekleyen Milei, "(Adalardaki) projelerde Arjantin'in izni olmadan doğrudan veya dolaylı olarak yer alan şirketlerin Arjantin topraklarında faaliyet göstermesini engellemeye devam edeceğiz" dedi.

Milei "ulusal egemenlik savunması" tasarısı sunacak

Ayrıca hükümetin, yakınlardaki Tierra del Fuego eyaletinde bir deniz üssü inşa etmek ve telekomünikasyon kapasitesini güçlendirmek amacıyla savunma kaynaklarını genişletmek üzere bir acil durum kararnamesi çıkaracağını da belirtti. Milei, adalar çevresindeki izinsiz faaliyetlere yönelik cezaları ağırlaştırmak, yaptırımları tedarikçilere de genişletmek ve Arjantin'in doğal kaynaklarını etkileyen diğer faaliyetleri de kapsayacak şekilde yasal çerçeveyi genişletmek amacıyla Kongre'ye acil bir "ulusal egemenlik savunması" tasarısı sunacağını da sözlerine ekledi.

Milei, İsrailli Navitas Petroleum ve İngiliz Rockhopper Exploration tarafından işletilen Sea Lion açık deniz projesinin önümüzdeki aylarda petrol üretimine başlamasına karar verdiğini ve bunun Arjantin'in çıkarları için acil bir tehdit oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Arjantin'in yaklaşık 500 kilometre doğusunda yer alan bir İngiliz denizaşırı toprağı olan Falkland Adaları, uzun süredir Arjantin tarafından talep ediliyor. İngiltere, 1833 yılından beri adaları kontrol ederken iki ülke 1982 yılında bu adalar nedeniyle kısa süreli bir savaşa girmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı