Arınç'tan çok konuşulacak 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara inecektim istihbarat uyardı

Son dönemde yaptığı açıklamalarla kamuoyunda tartışmalara neden olan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı'nın düzenlediği Olağanüstü Hal Hukuku konferansına katıldı.

"250 İNSANIMIZ ÖLDÜRÜLDÜ"

Burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arınç, "15 Temmuz'da 'Ne olduğunu tam bilmiyorum' diyenlerle, lafı ağzının içinde geveleyenlerle benim işim yok. O gece fiili bir darbe girişimi oldu. Muvaffak olsaydı sonuçlarını düşünmek bile istemezdim. 251 insanımız öldürüldü" ifadelerini kullandı.

"MEYDANLARA İNECEKTİM İSTİHBARAT UYARDI"

15 Temmuz darbe girişiminden sonra meydanlara inmek istediğini ancak istihbaratın bu konuda kendisini uyardığını belirten Arınç, şöyle devam etti: "Bir pazar yerine girsem, iki tane kafası beyni yıkanmış adam 'Bu FETÖ'cü' diye bağırsa, bütün pazarın ne hale geleceğini düşündüm. 15 Temmuz'dan sonra meydanlara gitsek ve bu terör faaliyetine karşı çıksak dedim. İstihbarat geldi 'Belli insanlar orada sizi yuhalatacaklar, hatta belki fiili bir müdahaleyle karşılaşacaksınız' dedi."

"MAĞDURLARIN ÇOĞU BENİ SAVUNMADI"

Kürsüye çıkıp yaklaşık 1 saatlik bir konuşma yapan Arınç, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ilgili de mesajlar verdi. Yaklaşık 3 yıl önce, eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün YouTube kanalındaki programa katıldığını ve bu programın "KHK'lar bir faciadır" başlığıyla yayınlandığını belirten Arınç, "Büyük bir fırtına koptu. Fakat KHK mağdurlarının bile çoğu beni savunmadı" dedi.

KHK'yla ihraç edilenlerden bazılarının büyük üzüntüsü olduğunu ifade eden Arınç, terörist olmadıklarını, belirli bir gruba sempati duyduklarını ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden uzak olduklarını söyleyerek, "Ankara'da hain bir darbe girişimi yaşanıyor. Kars'ın Digor kazasındaki bir imam irtibat, iltisak ve aidiyet sebebiyle işinden oluyor. Hatta birilerinin ifadesiyle hakkında dava açılıp mahkum olabiliyor" diye konuştu.

"MHP İLE İLGİLİ NEDEN BİR ÇALIŞMANIZ YOK?"

Arınç, KHK'lılara yalnızca AK Parti'yle değil, MHP'yle de temas kurmaları tavsiye etti ve şunları söyledi: "Siyasette bugün Cumhur İttifakı söz sahibiyse, hedefinizde sadece AK Parti olmamalı. MHP ile ilgili neden bir çalışmanız yok? Sayın Bahçeli'ye, onun hukukçu olduğunu bildiğimiz veya zannettiğimiz milletvekillerine neden ulaşmıyorsunuz? Onlar da söz sahibi. O kadar söz sahibi ki, iki sene önce gerçekleştirilen bir şartlı tahliye mekanizmasına istediklerini koydular, istemediklerini terör suçlusu ilan ettiler."