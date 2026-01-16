Haberler

Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi

Arınç 'Savcılar çağırırsa giderim' dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında "Melih Gökçek Ankara'yı parsel parsel sattı" sözlerinin hatırlatılmasının üzerine "Açıklamamım üzerinden tam 10 yıl geçti. Bir tek savcı bile beni ifadeye çağırmadı. Çağırırlarsa giderim" demişti. Arınç'ın sözlerine yanıt veren Gökçek "Zaman zaman bir yerlerden düğmeye basarlar, şimdi de Yavaş'ı kurtarma operasyonu olarak söylettiler. Arınç tın gelir, tırıs gider" dedi.

"GÖKÇEK'İN ADINI BİLE ANMAK İSTEMİYORUM"

Mansur Yavaş bey bir defasında '100'e yakın dosya gönderdim, hiç bir işlem yapılmadı.' Sosyal medyada bir şey gördüm. 'Bu konular ile ilgili Bülent Arınç'ın ifadesine başvurulmak istendi, kendisi gitmedi'. O günden bu yana tam 10 yıl geçti. Bir tek savcı bile beni ifadeye çağırmadı. Bildiklerimin hepsi malum. Melih Gökçek'in adını bile anmak istemiyorum. Savcılar çağırırsa ifade vermeye giderim."

MELİH GÖKÇEK'TEN YANIT GELDİ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Arınç'ın kendisiyle ilgili sözlerine katıldığı TV100 canlı yayınında yanıt verdi.

"YAVAŞ'I KURTARMA OPERASYONU"

Gökçek "Bülent Arınç tın gelir, tırıs gider. Zaman zaman bir yerlerden düğmeye basarlar, şimdi de Yavaş'ı kurtarma operasyonu olarak söylettiler" ifadelerini kullandı.

