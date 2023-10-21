Arıcılık yapan Milletvekili İpek: "200'e yakın numune verdim, bana korona bulaşmadı"

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, yetiştirdiği arılarla temasın etkisiyle korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde virüse hiç yakalanmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantılara girerken öncesinde önlem amacıyla 200'e yakın sayıda test olduğunu anlatan Haluk İpek, hepsinin negatif çıktığını anlatarak bu durumun arılardan kaynaklandığını düşündüğünü söyledi.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği arı kovanı dağıtım programında bir üreticiyle konuşurken kendisinin de arıcılık yaptığı için salgın sürecinde virüse hiç yakalanmadığını hatırlatan Milletvekili İpek, "Ben de korona olmadım. Çünkü sürekli arı sokuyor. 200'e yakın numune verdim. Bana korona bulaşmadı" dedi.

Salgından ölümlerin çokça sayıda görüldüğü İtalya ve Çin'in Yuhan kentinde 4 bin arıcı üzerinde inceleme yapıldığını anlatan İpek, "Bunların büyük bir kısmına korona bulaşmamış. Çünkü arı zehrinden dolayı" diye konuştu.

Ankara'daki meyve bahçesinde yetiştirdiği arıların ürettiği balın derece kazandığına işaret eden İpek, "Ben de bal üreten bir milletvekiliyim. Meyve üretimi artsın diye kovan koydum. Arıcılıkta daha fazla verim aldım. İnsan sağlığı için de iyi oluyor. Anadolu bitkiler ve sahip olduğu üstün arı ırkı sebebiyle çok özel bir coğrafya. Yani bir ülkenin bir tane iyi arı ırkı varsa kendisini çok zengin addederken Türkiye'de üstün ırklar var. Bunlardan bir tanesi Kafkas arısı ırkı. Birisi de Ankara arısı" şeklinde konuştu.

Amasya'da DOKAP desteğiyle uygulanan Arıcılığı Geliştirme Projesi çerçevesinde Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 2023 kovan 167 hak sahibi çiftçiye teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, yılda 500 ton bal üretimi yapılan Amasya'nın kovan başına düşen verimde ülke genelinde 7. sırada olduğunu açıkladı. Dağıtılan 2023 kovandan 30 ton civarında bal üretiminin beklendiğini dile getiren Çetin, "30 tonluk üretimin maddi karşılığı 6 milyon TL gibi. Projemizin bedeli 3, milyon 250 bin TL civarında. Dolayısıyla bu proje bir yılda kendisini amorti edebilecek" ifadelerini kullandı.

Programa, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Tufanoğlu, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve diğer yetkililer ile arı yetiştiricileri de katıldı. - AMASYA