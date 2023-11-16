Ardahan Valisi Türkgözü Gümrük Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Vali Çiçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince modernize edilmesi sonrası, 1 Eylül'de yeniden hizmete giren Türkgözü Gümrük Kapısı'nı gezerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Çiçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince modernize edilmesi sonrası, 1 Eylül'de yeniden hizmete giren Türkgözü Gümrük Kapısı'nı gezerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Türkgözü'nün Orta Asya ve Kafkaslara açılan önemli bir kapı olduğunu söyledi.

Türkgözü'nün, Orta Asya'ya Ardahan'dan açılan ikinci kapı olduğunu belirten Çiçek, "Bu kapımızda, Çıldır-Aktaş kapısı gibi modernizasyonun ardından hizmet kalitesi arttı. Gerek tır gerekse vatandaşlara kaliteli hizmet sunuluyor. Bu kapılar bizim dışa açılan aynamızdır. Dolayısıyla kapılar ülkemizin ticari faaliyetlerde elde ettiği katma değeri de arttırıyor." dedi.

Gümrük kapısındaki asayiş ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili de bilgi sunulan Vali Çiçek'e, ziyaretinde 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu eşlik etti.