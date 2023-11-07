Ardahan'da aranan 6 şüpheli gümrük kapılarında yakalandı

Ardahan'dan Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük kapısı ile Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, hakkında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Ardahan'dan Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük kapısı le Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, hakkında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

Ardahan il Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarında, güvenliğe ilişkin çalışmalarını devam ettiriyor. Ardahan'daki Gümrük kapılarını kullanarak Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 6 zanlının, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük müdürlüklerindeki işlemleri devam ediyor. - ARDAHAN