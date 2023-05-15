Ardahan'da AK Parti ve CHP 1'er vekil çıkardı

CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Ardahan'da 2 milletvekilliğini AK Parti ile CHP paylaştı.

Ardahan'da milletvekilli seçimi için 68 bin 134 seçmenden 56 bin 374'i 339 sandıkta oy kullandı. 53 bin 898 seçmenin oyunun kabul edilirken, 2 bin 476 oy geçersiz sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti 18 bin 663, CHP 16 bin 135, Yeşil Sol Parti 11 bin 747, İYİ Parti 2 bin 650, MHP bin 606 oy aldı. Ardahan'da AK Partili Kağan Koç (31) ile CHP'li Özgür Erdem İncesu (44) şehrin 28'inci dönem milletvekilleri oldu.

Özgür Erdem İncesu, 1979 yılında Ardahan Yalnızçam köyünde dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimini Yükseliş Koleji'nde tamamlamış ve Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünden şeref listesine girerek mezun oldu. UC San Diego, Amerika'da Uluslarası Finans ve Pazarlama eğitimi aldıktan sonra bir süre Merrill Lynch'te finansal danışman olarak çalışıp, 2003 yılında Türkiye'ye döndü. Aile şirketlerinde iş hayatına devam eden İncesu, 2014 ve 2019 seçimlerinde Çankaya Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi. Çankaya Belediyesi Meclis Başkan Vekili olarak görev yapan İncesu, Türkiye Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. İncesu, 2005 yılında Zeynep Diren İncesu ile evlenmiş ve çiftin 2 çocuğu var.