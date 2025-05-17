Arap Birliği Zirvesi'nden Gazze için Ateşkes ve Yeniden İnşa Çağrısı

Arap Birliği Zirvesi'nden Gazze için Ateşkes ve Yeniden İnşa Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağdat'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi'nde, Filistin halkının zorla göç ettirilmesini reddeden sonuç bildirisi yayımlandı. Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve acil insani yardım ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Arap Birliği'nin 34. Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde Filistin halkının topraklarından göç ettirilmesini reddederek, Gazze Şeridi'de ateşkesin derhal sağlanması çağrısı bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün "Diyalog, Dayanışma ve Kalkınma" temasıyla düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi'nin Sonuç Bildirisi yayımlandı. Bildiride, Arap ülkeleri olarak temel amacın, ortak çabaları birleştirerek bölge halklarının çıkarlarını gerçekleştirmek olduğu vurgulandı. Filistin halkının zorla göç ettirilmesini kesin bir dille reddeden bildiride, "Gazze Şeridi'ne acil insani yardım ulaştırılması zorunludur. Gazze Şeridi'nde kan dökülmesinin durdurulması için uluslararası topluma çağrı yapıyoruz. Filistin meselesi bölgenin merkezi sorunudur ve Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için uluslararası destek çağrısı

Sonuç bildirisinde uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için siyasi, mali ve hukuki destek sağlama çağrısı yapılırken, "Filistin halkının zorla göç ettirilmesine kesinlikle karşıyız. Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik Arap-İslam planına destek veriyoruz" denildi.

İki devletli çözüm için zaman çizelgesi talebi

Bildiride, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), iki devletli çözümün uygulanması ve bu sürece zaman sınırı getirilmesi için gerekli adımları atması çağrısında bulunuldu.

"Suriye topraklarının iç işlerine tüm müdahaleleri reddediyoruz"

Arap liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bildiride, "Suriye topraklarının birliğine desteğimizi yineliyor, iç işlerine tüm müdahaleleri reddediyoruz. İsrail'in Suriye'ye yönelik sürekli saldırılarını da şiddetle kınıyoruz" denildi.

Öte yandan Sudan'daki çatışmalara da değinilen bildiride, "Sudan'daki çatışmaların sona ermesi için siyasi çözüm bulunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İspanya Başbakanı Sanchez onur konuğu olarak katılmıştı

Irak'ın 13 yıl aradan sonra ev sahipliği yaptığı zirveye Katar, Filistin, Mısır, Yemen, Somali, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Suriye, Tunus, Cezayir, Bahreyn, Cibuti, Komorlar, Fas, Moritanya ve Libya'nın yanı sıra onur konuğu İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, AB Körfez Özel Temsilcisi Luigi Di Maio ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov katılmıştı. Zirve'de Gazze Şeridi'nin insani krize ağırlık verilirken, Suriye meselesi, Yemen ve Sudan gündemin ana başlıkları arasında yer almıştı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
Dünyanın en büyük otomobil gemisi Anji Ansheng ilk seferine çıktı

Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemal Ersen'den sert açıklama: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı

Çok konuşulacak sözler: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı
Hukuk mücadelesini kazandılar, kararı davul zurnayla teslim ettiler

Hukuk mücadelesini kazandılar, kararı böyle teslim ettiler
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi

20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.